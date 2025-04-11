CANAL RCN
Empleadas domésticas podrán contar con un beneficio de $1.000.000: ¿De qué se trata?

Así pueden solicitar las empleadas domésticas este beneficio de $1.000.000: el proceso es sencillo.

Empleadas domésticas beneficios
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
07:44 a. m.
Una buena noticia llegó para miles de mujeres que se dedican al trabajo doméstico en Colombia. En un esfuerzo por combatir los 'gota a gota' lanzaron una línea de microcrédito para este sector laboral.

Esta iniciativa representa una alternativa segura y regulada frente a los peligros de los préstamos informales. Acceder a este nuevo crédito digital para empleadas domésticas no solo proporciona liquidez inmediata, sino que también abre las puertas del sistema financiero formal.

Préstamos para empleadas domésticas para evitar los préstamos del 'gota a gota'

La necesidad de acceder a dinero rápido ha llevado históricamente a muchas trabajadoras a caer en las garras del temido sistema de préstamos conocido como "gota a gota", caracterizado por sus tasas de interés desorbitadas y métodos de cobro absurdos.

Para contrarrestar esta problemática social y económica, la alianza entre la plataforma Symplifica y la entidad crediticia RapiCredit ha sido importante. Estas entidades materializaron el nuevo crédito digital para empleadas domésticas, ofreciendo una solución formal, segura y transparente que dignifica su labor y protege su patrimonio.

¿Cómo pueden solicitar este beneficio las empleadas domésticas?

El procedimiento para acceder a este auxilio financiero es sencillo. Las trabajadoras deben inscribirse en la plataforma Symplifica, ya sea a través de la aplicación móvil o del portal web, para beneficiarse directamente.

Los montos que se pueden solicitar varían desde los $100.000 hasta el millón de pesos y lo más importante: la aprobación se realiza de manera automática en cuestión de minutos.

El desembolso del nuevo crédito digital para empleadas domésticas se concreta en un plazo muy corto, generalmente entre uno y tres días hábiles.

Además, pensando en la comodidad, el dinero puede ser recibido directamente en billeteras digitales muy populares, como Nequi y DaviPlata, o retirado en puntos de giro como Efecty.

Esta funcionalidad no solo facilita el acceso a los recursos, sino que también contribuye a la construcción de un historial crediticio sólido, lo cual es clave para que estas trabajadoras puedan aspirar en el futuro a productos financieros más robustos.

