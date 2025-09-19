Empleadas domésticas en Colombia tendrán cambio clave: estos son los aumentos

Con la reforma laboral, que entró en vigencia desde finales del mes de junio, son millones de empleados en Colombia los que han experimentado cambios en sus condiciones laborales.

Uno de los sectores que más se han visto afectados (de manera positiva), son las empleadas domésticas, las cuales tendrán cambios en sus contratos laborales, con la remuneración y en la formalización de los vínculos contractuales.

RELACIONADO Trabajadores independientes que no están obligados a pagar seguridad social

De acuerdo con la Ley 2466, el ajuste no solo repercute en el monto que debe pagarse mensualmente, sino también en los valores diarios y por horas, así como en las obligaciones relacionadas con la seguridad social.

Estos serán los aumentos que tendrán las empleadas domésticas

De acuerdo a lo conocido, a partir de este mes de septiembre, son miles de empleadores los que deberán modificar las condiciones de las trabajadoras domésticas.

Estos deberán formalizar la relación laboral, con un contrato, que puede ser por días, semanas o jornada completa. En este se deberá establecer que el pago se ajustará al salario mínimo, además del pago del auxilio de transporte y prestaciones sociales.

RELACIONADO Advierten a trabajadores sobre tiempo de anticipación en el que se deben pedir vacaciones y evitar problemas

Para hacer un cálculo, la empleada que trabaje por días, deberá recibir por lo menos 47.450 pesos. Esto más 6.667 pesos del auxilio de transporte, para un total de 54.117 pesos diarios.

¿Qué es el sistema PILA y cómo registrarse?

El sistema PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) es una plataforma virtual en Colombia que permite a empresas y trabajadores independientes registrar y pagar de forma unificada los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y las contribuciones parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación).

Para registrarse, los aportantes deben inscribirse en un Operador de Información habilitado, que son empresas autorizadas para procesar estos pagos, y luego podrán liquidar su planilla a través de los portales web de estos operadores.