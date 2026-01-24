¡Atención, mamás y papás! Esto es lo que los colegios NO pueden exigir en la lista de útiles

Este lunes 26 de enero, el regreso a clases vuelve en cientos de colegios a lo largo del país. Las vacaciones terminan y es momento de retornar a las aulas, reencontrarse con los compañeros y ver qué vendrá para este año.

El punto de partida tiene que ver con las mamás y los papás, responsables de comprar la lista de útiles que exige el colegio. Son los insumos que necesitarán los jóvenes a lo largo de los 12 meses.

El regreso a clases se acerca

Sin embargo, hay instituciones que históricamente han pedido objetos que no son indispensables. Por eso, en aras de evitar situaciones de esta índole o productos costosos, el Ministerio de Educación expidió una circular con los lineamientos para colegios privados.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que la lista de útiles tuvo que haber sido aprobada por el consejo directivo. Además, los útiles tienen que ir acompañados con los cronogramas para el uso de los mismos. Es decir, explicar cuándo y para qué se necesitarán.

“Los materiales incluidos en estas listas deberán estar directamente orientados a apoyar el proceso educativo, y no podrán significar una carga desproporcionada para las familias”, indica la circular.

Lo que NO se puede pedir

Un punto clave es que no todos los útiles deben comprarse a inicio de clase. La lista entonces debe tener productos que se pueden adquirir en el transcurso del año, en cambio de todos al mismo tiempo.

Otro aspecto determinante es el siguiente: “Los textos escolares no podrán ser diferentes a los del año anterior, salvo que hubiesen mantenido por al menos tres (3) años”. Tampoco se puede exigir más de dos uniformes (solo de diario y de educación física).

Los colegios no pueden exigir proveedores, marcas específicas, mecanismos que lleven a la compra de productos de un mismo proveedor, obligar a que se compren en negocios propios de asociaciones de padres de familia.