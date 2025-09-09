Estos son los productos de la canasta básica que han subido de precio por el cierre de la vía al Llano

Los efectos por el cierre de la vía al Llano se sienten con mucha fuerza en el Departamento del Meta.

Varios artículos que llegan principalmente desde el centro y el interior del país han incrementado hasta un 50% como el precio del tomate. Estaba llegando la semana pasada, hasta el viernes, en 60 mil pesos la canastilla.

En las últimas horas, los comerciantes de la central de abastos dicen que está llegando que el tomate está entre 90 y 100 mil pesos.

Artículos que han subido de precio por el cierre de la vía al Llano

De acuerdo con el más reciente reporte, incrementado también diferentes hortalizas, la papa y la cebolla por este cierre de la Vía El Llano.

Los transportadores y viajeros tienen que tomar 10 horas de ruta para poder viajar hacia la capital del país.

Tres días de cierre en la Vía El Llano causan estragos en la economía de Meta. La central de abasto de Villavicencio reporta el incremento sustancial en el precio de frutas y hortalizas.

Jeison Sánchez, comerciante explicó cómo está el panorama:

Lo que es el tomate, la papa ya subió un poquito más, la cabezona, la habichuela. Pues ahorita la mayoría de las cosas han subido por el tema que les toca dar la vuelta, que son como 12 horas.

Algunos productos que llegan del centro del país han alcanzado un incremento superior al 50%. Otros llegan en mal estado.

Óscar Bonilla indicó que “el tomate estaba llegando a 60 mil pesos. Hoy nos está llegando a 90 mil pesos. Entonces es algo, en 90, 100 mil pesos está la canastilla de tomate. Entonces es algo que a todos nos afecta, no solamente eso”.

Todos los productos que vienen del interior del país, como la mora, la fresa, son productos que se alcanzan a deteriorar y pues aquí ya llegan prácticamente podridos e imposibles de comercializar.

El drama de los transportadores por el cierre de la vía al Llano

La situación es más dramática para los que llevan tres días represados.

Jhon Colina, uno de los transportadores afectados explicó su situación:

Yo vengo de Yopal y voy para Buenaventura transportando una excavadora. Ya llevamos tres días acá en este bloqueo. No tenemos solución por parte de la concesión todavía.

Se afectan todos los sectores económicos del departamento de Meta. En un comunicado oficial, Cotelco indicó que ha reducido un 20% la reserva hotelera también en todos los destinos del departamento.