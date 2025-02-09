Exministro del Gobierno de Petro no se guardó nada y cuestionó la reforma tributaria

El Gobierno le presentó al Congreso el lunes 1 de septiembre una nueva reforma tributaria que busca recaudar 26.3 billones de pesos. Esta es la tercera que la administración actual presenta.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de este Gobierno, estuvo en A lo que Vinimos cuestionando la reforma.

¿Cómo ve la reforma?

“No creo que tenga viabilidad política. Esto es lo que puedo comprender con las declaraciones que hay en el Congreso de la República. Entonces, por ese lado no lo veo. Yo creo que el Gobierno tiene que comenzar con propuestas de recorte del presupuesto, de los montos del gasto. Entonces, sin unas propuestas de recorte presupuestal, dada la magnitud del déficit, no tiene ninguna viabilidad una reforma tributaria”.

¿Cómo se podría hacer el recorte presupuestal?

“Tiene que haber menos contrataciones, pero habrá que ver sector por sector que sea viable recortar. Además, un tema que también podrían pensarse para el año entrante son los ajustes de los salarios de los empleados públicos”.

“Sé que hay unas normas que dicen que tienen que ser con la inflación. Yo entiendo que a todos los sectores de bajos ingresos del sector público se les ajuste con la inflación, pero para los otros podría haber un ajuste un poco menor. Como lo hice cuando fui ministro de Hacienda en los años 90”.

¿La reforma es un golpe al bolsillo?

“No, los ajustes generan un aumento de precios importante. Un tema que sigue pendiente en términos de gasto público es el subsidio a la ACPM. Cuando estuve en el Gobierno, el acuerdo con el presidente fue que se comenzaba a desmantelar en julio del 2023 y todavía no se ha hecho. Eso es un gasto incluso absurdo, subsidiar un hidrocarburo que no es la política del Gobierno”.

“El impuesto al consumo de carbono podría ser una viabilidad. Sin un ajuste de gasto, nada será aprobado por el público”.