“El salario mínimo cada vez pierde más capacidad adquisitiva”: experto sobre incremento para el 2023

Este 15 de diciembre la mesa de concertación conformada por líderes gremiales y sindicales, empresarios y el Gobierno Nacional, dio el anuncio oficial sobre el aumento para el salario mínimo que regirá durante el 2023.

Tras varias sesiones de diálogo y estudio de las diferentes propuestas, la mesa resolvió un incremento del 16% sobre el básico mensual y del 20% para el auxilio de transporte que reciben los trabajadores.

Así las cosas, el salario mínimo quedó en $1.160.000 y el auxilio de transporte en $140.607, para un total de $1.307.607, que es lo que recibirán los empleados con un contrato firmado bajo el ingreso básico mensual.

Aunque el Gobierno nacional calificó este como el máximo incremento en la historia del país, el experto en derecho laboral, Octavio Rubio, aseguró que las condiciones porcentuales en comparación con el incremento inflacionario siguen siendo bajas si se tiene en cuenta el salario fijado para este año.

En entrevista con NoticiasRCN.com, el experto aclaró algunos puntos clave para entender el aumento del salario mínimo para 2023 y su impacto para los trabajadores y el sistema laboral colombiano.

NoticiasRCN.com: ¿Cómo se verá impactado el salario real con el anuncio del Gobierno Nacional?

O.R.: Cuando se habla del salario real se está hablando del ingreso que realmente permite cubrir esas necesidades básicas fundamentales de una familia, es decir, el salario mínimo vital y móvil.

Cuando hablamos del mínimo vital, nos referimos a un salario que pueda garantizar los elementos mínimos en materia de canasta básica familiar, vestuario, salud, etcétera. En la actualidad el salario no permite alcanzar ese principio de un salario mínimo vital.

Este año hubo un gran impacto en materia inflacionaria, lo que significó que el aumento fijado el año pasado entre el Gobierno Nacional, los representantes de las organizaciones sindicales y los delegados de los gremios empresariales, se perdiera y no tuviera la posibilidad de garantizar su carácter mínimo y vital.

Si bien un incremento del 16% puede aparentar ser bastante, en comparación con el del año pasado no está en las mismas condiciones porcentuales por encima de la inflación. Eso quiere decir que el salario mínimo va perdiendo capacidad adquisitiva, pues la inflación cada vez alcanza más rápido el incremento que se hace y eso significa que ese salario mínimo cubre menos las necesidades de los trabajadores.

NoticiasRCN.com: ¿Esto puede cambiar tras la desindexación de los productos y servicios que contempla en Gobierno?

O.R.: Hay que revisar exactamente cuáles son los elementos con los que se llega a ese proceso de desindexación, es decir, de quitarle el incremento salarial como referencia a la subida de precios que se hace a estos productos y servicios.

Sin embargo, uno de los temas que más impacta la pérdida de capacidad adquisitiva del salario mínimo está relacionada con el combustible, pues el incremento en los costos de la gasolina se ve inmediatamente reflejado en los precios de productos y servicios.

En la medida en que eso no se defina y no haya realmente un impacto en la reducción de los costos de la gasolina, muy posiblemente ese salario mínimo no va a tener garantías de que la inflación no lo alcance como ha pasado en años anteriores.

Sobre esto, cabe mencionar que el Gobierno Nacional se ha fijado un incremento paulatino en el precio de los combustibles, con el fin de cubrir el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC) que, durante años, se ha encargado de subsidiar y cubrir parte de los costos para los consumidores.

NoticiasRCN.com: ¿La reducción de la jornada laboral tendría algún impacto sobre el salario mínimo?

O.R.: Viene otro tema para el próximo año y es la reducción de la jornada laboral. Eso en teoría no tendría que afectar o reducir el salario de la jornada, porque se entiende que es una reducción de la jornada más no de los ingresos de los trabajadores.