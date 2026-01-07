CANAL RCN
Economía

Ya hay fechas para impuesto predial y de vehículos en Bogotá 2026: plazos, descuentos y cómo pagar

Conozca las fechas clave, los descuentos por pronto pago y las opciones de pago por cuotas del impuesto predial y de vehículos en Bogotá para 2026.

Ya hay fechas para impuesto predial y de vehículos en Bogotá 2026: plazos, descuentos y cómo pagar
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 07 de 2026
05:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Secretaría Distrital de Hacienda ya oficializó el calendario tributario para este año, con fechas clave, descuentos por pronto pago y facilidades para cancelar por cuotas tanto el impuesto predial como el de vehículos.

Comprar en Temu y Shein ya no será tan barato: el nuevo impuesto que golpea al consumidor
RELACIONADO

Comprar en Temu y Shein ya no será tan barato: el nuevo impuesto que golpea al consumidor

La idea, según la entidad, es que los contribuyentes se programen con tiempo y eviten intereses o sanciones.

La medida quedó establecida en la resolución SDH 000195 de 2025, que fija los plazos y beneficios para quienes cumplan oportunamente con estas obligaciones.

Impuesto predial en Bogotá 2026: fechas y descuento del 10 %

Quienes deban pagar el impuesto predial podrán acceder a un descuento del 10 % si realizan el pago total antes del 17 de abril de 2026.

Dan a conocer nuevos valores de impuesto vehicular para 2026: así quedará
RELACIONADO

Dan a conocer nuevos valores de impuesto vehicular para 2026: así quedará

Para quienes no aprovechen este beneficio, la fecha límite sin descuento será el 10 de julio de 2026.

Además, sigue disponible el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite dividir el impuesto en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Para acogerse a esta modalidad, el contribuyente debe presentar la declaración inicial a través de la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.

Las fechas de pago por cuotas del predial quedaron así:

  • Primera cuota: 5 de junio
  • Segunda cuota: 14 de agosto
  • Tercera cuota: 2 de octubre
  • Cuarta cuota: 4 de diciembre.

Impuesto de vehículos 2026: plazos y pago por cuotas

En el caso del impuesto de vehículos, el descuento del 10 % por pronto pago aplica hasta el 15 de mayo de 2026. Sin este beneficio, el vencimiento ordinario será el 24 de julio de 2026.

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026
RELACIONADO

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026

También regresa el SPAC para este impuesto, con la posibilidad de pagar en dos cuotas sin intereses. Para acceder, se debe presentar la declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026. Las cuotas se pagarán el 3 de julio y el 4 de septiembre.

Desde la entidad, Pablo Verástegui, director de Impuestos de la SDH, recordó que “pagar los impuestos a tiempo permite que Bogotá cuente con los recursos para ejecutar obras, inversión social, seguridad e infraestructura”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Marketing

Transformación digital en Colombia: cómo impulsar el crecimiento empresarial en 2026

Ciberseguridad

Esta es la estafa por correo que alertan para 2026 y podría vaciarle sus cuentas

Subsidios en Colombia

Ya puede reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá: estos son los beneficiarios

Otras Noticias

Bogotá

Reconocida clínica estética de Bogotá fue sancionada por una grave razón: ¿qué pasó?

La intervención de las autoridades se dio luego de detectar una situación irregular que puso en alerta a varias entidades distritales.

Artistas

Luto: murió estrella de reconocida banda musical

La noticia fue confirmada por la agrupación mediante un sentido comunicado en redes sociales.

Yina Calderón

"Con el amor de mi vida": ¿Yina Calderón inició una relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Independiente Santa Fe

Volvió a suceder: a Independiente Santa Fe se le habría caído un fichaje ya anunciado

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar