Ya hay fechas para impuesto predial y de vehículos en Bogotá 2026: plazos, descuentos y cómo pagar

La Secretaría Distrital de Hacienda ya oficializó el calendario tributario para este año, con fechas clave, descuentos por pronto pago y facilidades para cancelar por cuotas tanto el impuesto predial como el de vehículos.

La idea, según la entidad, es que los contribuyentes se programen con tiempo y eviten intereses o sanciones.

La medida quedó establecida en la resolución SDH 000195 de 2025, que fija los plazos y beneficios para quienes cumplan oportunamente con estas obligaciones.

Impuesto predial en Bogotá 2026: fechas y descuento del 10 %

Quienes deban pagar el impuesto predial podrán acceder a un descuento del 10 % si realizan el pago total antes del 17 de abril de 2026.

Para quienes no aprovechen este beneficio, la fecha límite sin descuento será el 10 de julio de 2026.

Además, sigue disponible el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite dividir el impuesto en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Para acogerse a esta modalidad, el contribuyente debe presentar la declaración inicial a través de la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.

Las fechas de pago por cuotas del predial quedaron así:

Primera cuota: 5 de junio

Segunda cuota: 14 de agosto

Tercera cuota: 2 de octubre

Cuarta cuota: 4 de diciembre.

Impuesto de vehículos 2026: plazos y pago por cuotas

En el caso del impuesto de vehículos, el descuento del 10 % por pronto pago aplica hasta el 15 de mayo de 2026. Sin este beneficio, el vencimiento ordinario será el 24 de julio de 2026.

También regresa el SPAC para este impuesto, con la posibilidad de pagar en dos cuotas sin intereses. Para acceder, se debe presentar la declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026. Las cuotas se pagarán el 3 de julio y el 4 de septiembre.

Desde la entidad, Pablo Verástegui, director de Impuestos de la SDH, recordó que “pagar los impuestos a tiempo permite que Bogotá cuente con los recursos para ejecutar obras, inversión social, seguridad e infraestructura”.