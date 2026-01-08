Precio del dólar sigue a la baja en Colombia en el cierre de este 8 de enero: así quedó la divisa

El precio deldólar en Colombiavolvió a ser protagonista este jueves 8 de enero, en una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales.

Aunque la divisa estadounidense venía mostrando una tendencia de avance a nivel global, los inversionistas actuaron con prudencia a la espera de un importante reporte de empleo en Estados Unidos, clave para definir el rumbo de la economía en los próximos días.

Ese contexto externo influyó en el comportamiento del mercado cambiario local, donde el dólar terminó la sesión con movimientos moderados y sin sobresaltos para el peso colombiano.

Así cerró el dólar hoy 8 de enero en Colombia

Al cierre de la jornada, el dólar se ubicó en $3.734,77, lo que representó una caída de $14,06 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este jueves fue de $3.748,83. Durante el día, la moneda registró un precio mínimo de $3.707 y un máximo de $3.760.

La jornada cambiaria contó con 1.535 transacciones, en las que se negociaron cerca de US$1.354 millones, reflejando una actividad estable y sin picos de volatilidad. Aunque el dólar llegó a encaminarse hacia un tercer día consecutivo de avances en los mercados internacionales, en Colombia terminó cediendo terreno frente al peso.

Balance de la TRM y comportamiento frente a otros periodos

La TRM del jueves 8 de enero de 2026 fue de $3.748,83. Frente al día anterior, la tasa subió $18,57, lo que equivale a un incremento del 0,5 %. Sin embargo, al comparar con otros periodos, el balance sigue mostrando una tendencia a la baja.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó un 0,22 %, mientras que frente al mismo día del mes anterior se redujo un 2,12 %.

En lo que va del año, la divisa presenta una caída del 0,22 %, y al compararse con el mismo día del año pasado, el retroceso es más marcado: 13,67 %, es decir, $593,48 menos.