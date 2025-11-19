CUT pide incremento de dos dígitos en el salario mínimo para 2026

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, anunció que el próximo 1 de diciembre iniciará la Comisión Nacional de Concertación para la discusión del salario mínimo, un proceso que genera altas expectativas en el movimiento sindical.

Arias señaló que el Comando Nacional Unitario acudirá de manera unificada a la mesa de concertación y presentará propuestas concretas.

Según el dirigente, las condiciones económicas actuales permiten plantear incrementos más significativos sin que ello afecte indicadores como la inflación, el crecimiento económico o la tasa de desempleo.

“Estamos diciendo que el incremento para el próximo año en el salario mínimo tiene que ser de dos dígitos”, afirmó Arias, al destacar que los argumentos sostenidos por los empresarios sobre el impacto negativo de los aumentos salariales “no han tenido vigencia”.

Expectativa positiva frente al Gobierno

El líder sindical aseguró que la expectativa es positiva, tanto por los anuncios del gobierno como por la necesidad de garantizar mejoras reales en el poder adquisitivo de los trabajadores. “Creemos que podemos ir todavía haciendo incrementos salariales más significativos sin que ello perjudique los términos económicos”, agregó.

Próxima discusión

La Comisión Nacional de Concertación reunirá al gobierno, empresarios y centrales obreras para definir el aumento del salario mínimo que regirá en 2026.

La CUT insistirá en que el ajuste supere los incrementos tradicionales y se ubique en un rango de dos dígitos, como respuesta a las necesidades de los trabajadores y al costo de vida.