Pulso por el salario mínimo 2026: este fue el incremento que propusieron empresarios y centrales obreras

En la mesa de concertación para definir el salario mínimo de 2026, los gremios empresariales plantearon un incremento del 7,21%, lo que representaría un ajuste de $102.492 sobre la base actual.

Por su parte, las centrales obreras insistieron en un aumento del 16%, equivalente a $227.760, tal y como lo reveló en una rueda de prensa el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

"Las propuestas están sustentadas en supuestos macroeconómicos y recogen la información con relación a la productividad, a la inflación causada, a la inflación esperada", indicó Sanguino.

En la rueda de prensa, el ministro también se refirió al impacto de la inflación sobre sectores económicamente sensibles para el bolsillo de los trabajadores "como la inflación o el impacto de la inflación en gastos en educación, en salud, en vivienda, y en servicios públicos principalmente en agua potable".

RELACIONADO CUT pide incremento de dos dígitos en el salario mínimo para 2026

Carta de los gremios al ministro del Trabajo

En una comunicación dirigida al ministro Antonio Sanguino Páez, los representantes de los principales gremios económicos advirtieron sobre la necesidad de tomar decisiones con criterios técnicos.

“Los representantes de los generadores de empleo de nuestro país, miembros de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, dando cumplimiento con lo establecido en la Ley, nos permitimos manifestarle lo siguiente”, señala la carta.

El documento expone que “en Colombia, según las cifras presentadas por el DANE en la mesa de concertación, 11,38 millones de compatriotas ganan menos de un salario mínimo”, cifra que aumentó en más de un millón de personas frente al año anterior.

Además, se advierte que el número de trabajadores que reciben un salario mínimo se redujo de 3,7 millones en 2024 a 2,4 millones en 2025.

Preocupación por la informalidad y la inflación

Los gremios también alertaron sobre el crecimiento de la informalidad laboral, que asciende a 13,6 millones de personas, y sobre los riesgos inflacionarios de un aumento desbordado.

“Una decisión por fuera de criterios técnicos dificultaría la reducción en la tasa de interés, afectando a millones de colombianos que tienen microcréditos, créditos de vivienda, libranzas, tarjetas de crédito, entre otros productos financieros”, advierten.

Propuesta empresarial

Con base en estos indicadores, los gremios propusieron un incremento del 7,21% tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte, resultado de la suma de inflación observada (5,3%), productividad total de los factores (0,91%) y 100 puntos básicos de ganancia real adicional.

“Consideramos indispensable promover aumentos sostenibles de los ingresos, proteger y recuperar el empleo formal y salvaguardar la capacidad de compra de los hogares colombianos”, concluye la carta firmada por Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y María Elena Ospina, presidenta de Acopi.