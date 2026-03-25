Findeter terminó contrato de $18 mil millones por escándalo de presunta documentación falsa

La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) anunció la terminación de un contrato por $18 mil millones adjudicado al consorcio MAQ 2026 para la adquisición de maquinaria amarilla, luego de detectar presuntas irregularidades en la documentación presentada durante el proceso de contratación.

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La decisión se tomó tras verificar que uno de los documentos aportados por el proponente no correspondía a una certificación válida.

La alerta sobre las posibles irregularidades fue emitida inicialmente por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria (AFM), lo que llevó a Findeter a realizar las verificaciones correspondientes.

Los hallazgos y las denuncias en el escándalo de Findeter

De acuerdo con Findeter, la empresa Dinissan confirmó oficialmente que "el documento en cuestión no hace parte de nuestros registros institucionales ni corresponde a una certificación válida emitida por la compañía".

Tras recibir esta respuesta de Dinissan, Findeter procedió a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.

La entidad explicó que radicó "en virtud del deber legal y constitucional y en su calidad de víctima una denuncia ante la Fiscalía en contra del consorcio MAQ 2026".

El contrato en cuestión había sido adjudicado de manera directa al consorcio MAQ 2026 por $18 mil millones, antes de que entrara en vigor la ley de garantías.

El objeto contractual contemplaba la adquisición de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras de mantenimiento vial en municipios de los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Putumayo.

Findeter y el giro de recursos públicos a MAQ 2026

Findeter destacó un aspecto importante en medio de esta situación y se trata de que la entidad aseguró que no se alcanzaron a girar recursos al contratista, lo que significa que no hubo desembolso de dinero público hacia el consorcio MAC 2026 antes de detectarse las irregularidades.

Este caso pone de manifiesto la importancia de los mecanismos de verificación y control en los procesos de contratación pública, especialmente cuando se trata de montos significativos de recursos estatales.

El proceso está en manos de la Fiscalía que deberá investigar las circunstancias en las que se presentó la documentación presuntamente falsa y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, Findeter deberá iniciar un nuevo proceso de contratación para la adquisición de la maquinaria destinada a las obras de infraestructura vial en dichos departamentos.