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Concierto de Conciertos en Bogotá 2026: artistas confirmados, fecha oficial y boletería

El Concierto de Conciertos regresa a Bogotá este 17 de julio de 2026. Conozca los artistas confirmados, detalles del evento y cómo acceder a la preventa con descuento.

Concierto de conciertos
Foto: Cortesía

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
04:02 p. m.
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El “Concierto de Conciertos”, uno de los eventos musicales más recordados por los colombianos, regresa a Bogotá con una apuesta que promete marcar un antes y un después en los grandes shows del país.

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Esta nueva edición no solo revive la nostalgia, sino que apuesta por una experiencia renovada para públicos de todas las generaciones.

El evento se realizará el próximo 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar, un escenario emblemático de la capital que, por primera vez, albergará este espectáculo en un innovador formato 360°.

Bajo el lema "¡EL CONCIERTO QUE MARCÓ UNA GENERACIÓN REGRESA A BOGOTÁ!", la organización busca ofrecer una experiencia inmersiva donde el público esté más cerca de sus artistas favoritos.

Artistas confirmados del Concierto de Conciertos 2026

El cartel de esta edición reúne a grandes nombres de la música latina y del rock en español. Sobre el escenario estarán figuras como Manuel Medrano, Beto Cuevas, Ella Baila Sola, La Mosca, Kraken, Maldita Vecindad, Espinoza Paz y Los Cafres.

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Se trata de una mezcla que conecta distintas épocas y estilos, desde baladas románticas hasta rock clásico y sonidos latinos. Como lo describe la organización, será "una noche para revivir himnos, conectar emociones y celebrar la música que ha marcado vidas".

Preventa y detalles del evento en Bogotá

Los interesados en asistir podrán acceder a una preventa exclusiva con descuentos especiales. Según se informó, quienes se registren previamente podrán obtener más del 60% de descuento en las entradas.

Las fechas clave para la preventa serán los días 30 y 31 de marzo, a través de la plataforma oficial de venta de boletos. Este beneficio estará disponible únicamente para usuarios registrados, por lo que se recomienda hacer el proceso con anticipación.

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Además, el evento contará con una producción de alto nivel, múltiples zonas para el público y una curaduría artística pensada para ofrecer una experiencia completa. "CONCIERTO DE CONCIERTOS: LA HISTORIA CONTINUA", es la consigna con la que este espectáculo busca consolidarse nuevamente como uno de los más importantes del país.

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