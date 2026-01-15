CANAL RCN
Economía

Empresas en Cundinamarca podrían recibir freno en seco por exorbitantes tarifas de intermunicipales

Al parecer, algunas compañías aumentaron considerablemente los valores, presuntamente sin estudios técnicos.

Tarifa de intermunicipales en Cundinamarca.
Tarifa de intermunicipales en Cundinamarca. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 15 de 2026
11:04 a. m.
Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, le pidió a la Superintendencia de Transporte intervenir en torno al aumento de los precios para el transporte municipal.

De acuerdo con lo argumentado por el mandatario, la gobernación y las alcaldías no son las entidades aptas para ponerle valor a las tarifas. La responsabilidad entonces cobija a las propias empresas, siempre y cuando vaya de la mano con la normativa.

Piden intervención de Supertransporte

No obstante, precisó que deben llevarse a cabo estudios técnicos con los que haya un respaldo de las alzas. Sin embargo, tres empresas habrían incrementado las tarifas a niveles exorbitantes.

Los aumentos son superiores al 30 %, los cuales ya generan indignación. En aras de esclarecer y calmar las aguas, el gobernador hizo la solicitud, poniendo sobre la mesa la sospecha de que no se cumplió el debido proceso de los estudios.

Estas compañías cubren rutas entre Sabana occidente y el centro. Rey afirmó que no hay constancia de los estudios, por lo cual la ciudadanía ni las autoridades pueden revisar.

¿En cuánto están las tarifas intermunicipales?

Con la llegada de enero y el alza del salario mínimo al 23 %, los habitantes de Cundinamarca y Bogotá han estado pendientes sobre las tarifas para los buses intermunicipales, vitales para su rutina.

Le puede interesar: Así quedaron las tarifas de buses intermunicipales en Cundinamarca 2026

Una de las empresas que entregó sus precios fue Rápido El Carmen. De acuerdo con Alerta Bogotá, estos son los valores saliendo de Bogotá:

  • Tarifa mínima: $5.000
  • Teleton: $6.000
  • Centro Chía: $7.000
  • Cajicá: $7.500
  • Zipaquirá: $10.500
  • La Paz: $10.500
  • Cruce de Neusa: $13.000
  • Casa Blanca: $13.500
  • La Ruidosa: $14.000
  • Pajarito: $15.000
  • Tierra Negra: $16.000
  • Represa del Neusa: $16.000
  • Tausa: $17.000
  • Sutatausa: $19.000
  • Ubaté: $21.000
  • Carmen de Carupa: $27.000
  • Capellanía: $26.000
  • Lenguazaque: $30.000
  • Fúquene: $31.000
  • Susa: $31.000
  • Simijaca: $32.000
  • Guachetá: $32.000
  • San Miguel: $38.000
  • Chiquinquirá: $40.000
  • Ráquira: $45.000
  • Tinjacá: $46.000
  • Sutamarchán: $47.000
  • Sáchica: $48.000
  • Villa de Leyva: $50.000
