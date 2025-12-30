Gobierno anuncia incentivos para FAMI y microempresas tras alza del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el programa Crea, creado en el marco de la reforma laboral, incorporará a partir de 2026 un plan de incentivos dirigido a las FAMI y microempresas.

El anuncio se realizó un día después de que el presidente Gustavo Petro decretara un aumento del 23% en el salario mínimo para el próximo año.

“El programa Crea establece una serie de incentivos que van hasta el 35% del salario mínimo para aquellas unidades productivas que vinculen mano de obra con características especiales de exclusión del mundo laboral o de vulnerabilidades económicas y sociales”, explicó el ministro.

Mitigar efectos del incremento salarial

Sanguino señaló que la inclusión de FAMI y microempresas en este esquema busca “contener los efectos que puedan tener sobre estas unidades productivas el incremento salarial que hemos decretado”.

El objetivo es reducir el impacto financiero en los segmentos empresariales más pequeños, que representan una parte significativa del empleo en el país.

Justicia laboral y sostenibilidad empresarial

El ministro destacó que la estrategia busca equilibrar dos prioridades: garantizar justicia laboral y proteger la sostenibilidad de la estructura empresarial. “Queremos combinar justicia laboral con protección y sostenibilidad de nuestra trama empresarial, sobre todo en este segmento que contribuye de manera muy importante al empleo en Colombia”, afirmó.

Con este anuncio, el Gobierno busca dar señales de respaldo a las pequeñas unidades productivas en medio de la emergencia económica y del debate sobre los efectos del aumento del salario mínimo en la competitividad y estabilidad del mercado laboral.