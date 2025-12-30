CANAL RCN
Economía Video

Expertos advierten posibles demandas tras el aumento del 23% en el salario mínimo 2026

El Observatorio Fiscal advierte que el decreto también tendrá repercusiones en el mercado financiero.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
07:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorpresivo aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un debate jurídico y económico que podría terminar en los tribunales.

Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%
RELACIONADO

Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%

Mauricio Salazar, investigador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advierte que la medida no solo genera impactos en el bolsillo de los colombianos, sino que también plantea interrogantes sobre su legalidad y sostenibilidad en medio de la emergencia económica.

Impacto en precios y presupuesto público

Según Salazar, el incremento unilateral del salario mínimo encarece la nómina de las empresas y, en consecuencia, los precios de bienes y servicios. “Aunque algunos trabajadores recibirán más ingresos, la mayoría enfrentará un aumento generalizado en el costo de vida”, explicó.

Asociación de pequeñas y medianas empresas advierten reducción en nuevas contrataciones
RELACIONADO

Asociación de pequeñas y medianas empresas advierten reducción en nuevas contrataciones

El experto subrayó que gran parte de los salarios de funcionarios públicos y congresistas están indexados al mínimo, lo que implica un aumento automático del 23%. Además, las pensiones, que no pueden ser inferiores al salario mínimo, presionarán aún más el presupuesto nacional. “El Gobierno había proyectado sus cuentas sobre un aumento del 7%, pero ahora deberá asumir un gasto mucho mayor”, señaló.

Riesgo de inflación y tensiones con el Banco de la República

El Observatorio Fiscal advierte que el decreto también tendrá repercusiones en el mercado financiero. El encarecimiento del crédito y la presión inflacionaria obligarían al Banco de la República a subir las tasas de interés, lo que afectará a toda la economía.

En comparación con países de la región, el aumento resulta desproporcionado: Brasil subió el mínimo en 6,8% con una inflación de 4,4%; México lo incrementó en 13% con inflación de 4%; y Chile en 8% con inflación de 3%. Colombia, con una inflación cercana al 5%, decretó un alza del 23%, similar solo a casos extremos como Turquía.

¿Desde cuándo aplica el aumento del salario mínimo 2026? Apunte la fecha
RELACIONADO

¿Desde cuándo aplica el aumento del salario mínimo 2026? Apunte la fecha

“Nos vamos a convertir en un caso de estudio internacional”, concluyó Salazar, quien no descarta que el decreto pueda ser objeto de demandas por su impacto fiscal y por la forma en que fue expedido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

¿Para quiénes aplica el aumento del 23% en el salario mínimo?

Salario mínimo

"Se generan grandes riesgos para los hogares y la economía": Andi tras aumento del salario mínimo 2026

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 30 de diciembre de 2025

Este martes 30 de diciembre, el día invita a mirar atrás sin culpa, agradecer lo aprendido y soltar aquello que ya no suma.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reveló su supuesto salario y estallaron las críticas en redes sociales: video

Nicolás Maduro habló de cuánto gana como presidente y desató una ola de reacciones: vea las declaraciones.

EPS

Estos son los operadores que entregarán medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio

Salario mínimo

Asociación de pequeñas y medianas empresas advierten reducción en nuevas contrataciones

Deportivo Cali

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso