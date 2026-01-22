¿Por qué el impuesto a las generadoras de energía aumentaría la tarifa del servicio en todo el país?

En medio de la “emergencia económica” declarada por el Gobierno, luego de que se hundiera en el Congreso la tercera reforma tributaria del Gobierno Petro, se fijó un impuesto del 2,5 % sobre las utilidades para todas las empresas generadoras de energía.

En consecuencia, advierten los gremios, se va a registrar un incremento en la tarifa del servicio de energía en todo el país, a pesar de lo que dicte el decreto. En palabras de Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco):

“Así el decreto diga que no se pueden transferir a la factura, son costos y tienen que verse reflejados en ella”. Un fenómeno explicado por el costo unitario que, al multiplicarse por el valor del consumo, determina las tarifas del servicio de energía mes a mes.

¿Por qué el impuesto decretado por el Gobierno se desplazará a la factura de energía de los hogares?

Al costo unitario lo componen la generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones de la energía. Entre mayor sea el costo unitario, mayor será la tarifa de energía.

Según el gremio, el impuesto decretado por el Gobierno Petro va a golpear directamente el costo de generación; ya que, precisamente, las empresas generadoras van a pagar un 2,5 % de sus utilidades, en pagos divididos de un 1,25 %: el primero el 2 de febrero y el segundo el 15 de mayo.

Si sube el costo de generación, va a subir automáticamente el costo unitario y, por ende, las empresas y las personas se encontrarán con tarifas más altas en su recibo de energía.

Ministro de Minas dice que intentarán cargar el impuesto a los hogares con mayores ingresos:

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que se están evaluando posibles opciones “para que, obviamente, estos pesos que se pagarían de más en la factura los paguen quienes más tienen recursos en el país, quienes más tienen ingresos en el país; pero también hemos evidenciado y, no es contravía, que ha habido una reducción generalizada en los precios de energía, con mayor énfasis en el Caribe colombiano por distintas razones”.

Sin embargo, en el gremio se mantienen escépticos y advierten que “lo que se está proponiendo es que las mismas generadoras, a través de sus utilidades, paguen un impuesto transitorio para nutrir el fondo empresarial de la Superintendencia y darle recursos a Air-e para pagar su deuda. Básicamente, es como un autopago”.

De momento, se desconoce en cuánto podrían subir las tarifas, pero el Gobierno tendría en planes implementar medidas adicionales para aumentar su recaudo, como un incremento del 1 % en las tarifas de energía para poder sanear las cuentas de Air-e.