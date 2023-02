¿Hasta qué punto el dinero nos da la felicidad? Una fórmula matemática lo revela

El dinero y la felicidad. Ambos bienes muy valiosos y directamente relacionados. A simple vista, cualquiera puede decir que más capacidad económica es más dicha; sin embargo, otros aseguran que el primero no garantiza el segundo. Lo cierto es que, está demostrado que el bienestar emocional de un ser humano se relaciona directamente con los ingresos, las deudas y pérdidas, y este vínculo es complejo y está lleno de matices.

Jan-Emmanuel De Neve, profesor de economía y ciencias del comportamiento en Oxford, aseguró a la BBC que el dinero es un “facilitador para que las personas vivan una vida decente”. El experto también señala que la relación entre la felicidad y los altos ingresos es logarítmica y funciona de la siguiente forma:

Si sus ingresos en un año pasan de 50 millones a 100 millones, se pondrá feliz, pero si quisiera sentir ese mismo grado de felicidad, ya no será suficiente un aumento del mismo monto, aunque también se sentirá complacido, no será al mismo nivel que la primera vez.

Para volver a experimentar la misma recompensa emocional tendría que doblar nuevamente sus ingresos, es decir, pasar de 100 millones a 200 millones, y luego a $400.

Hay varios factores que contribuyen a ello. Por ejemplo: cuando se logran cubrir las necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, existen otros puntos que aportan a brindar felicidad. De acuerdo con Mark Williamson, director de Action for Happiness, se trata de las relaciones con los cercanos, de ser parte de algo, asumir retos y tener autonomía. También aspectos externos como la igualdad en una sociedad y la seguridad de un territorio.

Cabe mencionar que en esta lógica sí hay un límite. No significa que el hecho de que la relación entre dinero y felicidad sea logarítmica, entonces la emoción que proveen los ingresos es infinita. En primer lugar, no muchas personas alcanzan ese nivel de ingresos, pero quienes lo logran tienen a terminar en “una meseta”. De acuerdo con el experto consultado por el medio citado, se trata de un estado en el que, aun con duplicar los montos, ya no se detectará una relación estadísticamente significativa entre ambos aspectos y, por ende, no generará satisfacción.

Dato curioso: el dinero es un bien fundamental en la vida de los seres humanos. El capital hace parte de los sujetos sociales y por ello, está demostrado que las personas odian perderlo más de lo que aman ganarlo.