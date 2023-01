Así quedó definido el incremento del avalúo catastral en Colombia para el 2023

El Departamento Nacional de Planeación anunció el incremento del avalúo catastral que se definió para Colombia en el 2023, dicho aumento se estableció teniendo en cuenta la diferencia entre la meta de inflación y la variación del IPC con corte a noviembre que se situaba en 12,53%, que tuvo una ventaja de 9.53 puntos porcentuales.

Teniendo en cuenta la ley se procede a imponer un avalúo catastral de los predios urbanos por encima de la meta de inflación, es decir, que el incremento de los avalúos catastrales para los predios urbanos no formados será del 4,31 % y para los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022, del 3%. ​

El director del DNP, Jorge Iván González, explicó que esta decisión se toma atendiendo, además, a que la diferencia entre la meta de inflación y la variación del IPC registrada por el DANE no había superado los 5 puntos porcentuales en un solo año.

Sin embargo, González confirmó que “el Gobierno Nacional está facultado para autorizar un incremento adicional extraordinario”.

El DNP justificó el incremento del sector rural teniendo en cuenta que, el aumento excesivo de precios de los insumos agrícolas y las afectaciones por la ola invernal en el país han encarecido los alimentos incrementando las presiones a este sector.

La importancia de este avalúo radica en que es la base, entre otros factores, del cálculo del impuesto predial, el cual constituye una de las principales fuentes de ingresos de las regiones que, en 2021, representó el 34,3 % de los ingresos tributarios para los municipios.