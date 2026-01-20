CANAL RCN
Economía

La IA deja se convierte en motor de eficiencia empresarial en Latinoamérica: Colombia lidera

La adopción de inteligencia artificial en las empresas latinoamericanas avanza a paso firme, con resultados medibles en productividad y sostenibilidad, especialmente en Colombia.

La IA deja se convierte en motor de eficiencia empresarial en Latinoamérica: Colombia lidera
Foto: AFP / Suministrada

Noticias RCN

enero 20 de 2026
05:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta de transformación empresarial en Latinoamérica.

Los resultados de las compañías que han incorporado esta tecnología muestran avances tangibles en eficiencia, competitividad y sostenibilidad, en un contexto regional marcado por la necesidad de adaptarse a mercados cada vez más digitales y exigentes.

Un estudio reciente de Morning Consult para IBM revela que más de un tercio de las empresas de la región planea invertir en capacitación y desarrollo de su talento humano, una señal clara de que la transformación digital no solo pasa por la tecnología, sino también por la preparación de las personas que la operan.

Este escenario ha abierto espacio para soluciones que integran automatización, análisis de datos y experiencia del cliente como pilares estratégicos del negocio.

Hermanos colombianos crean startup con IA que produce anuncios en segundos y conquista tres continentes
RELACIONADO

Hermanos colombianos crean startup con IA que produce anuncios en segundos y conquista tres continentes

La IA como motor real de eficiencia

En este contexto, JumpCube se ha posicionado como uno de los referentes en inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales.
En apenas dos años, la compañía ha acompañado a más de 50 empresas en Latinoamérica y Estados Unidos mediante su plataforma AI BPO (Business Process Orchestration), orientada a optimizar operaciones y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube, destaca que los resultados obtenidos por las empresas que adoptaron estas soluciones han sido contundentes.

Durante los últimos meses, los resultados observados en las empresas que implementaron la plataforma han sido significativos. Sectores como servicios financieros, manufactura, retail y educación reportan mejoras superiores al 40% en eficiencia operativa y optimización de recursos.

La plataforma AI BPO combina automatización de procesos documentales, mejora de la experiencia del cliente y análisis avanzado de datos, permitiendo a las organizaciones responder con mayor agilidad a un entorno competitivo y cambiante.

La IA deja se convierte en motor de eficiencia empresarial en Latinoamérica: Colombia lidera
La impactante cantidad de empresas que aceleraron su transformación digital en 2025 con IA
RELACIONADO

La impactante cantidad de empresas que aceleraron su transformación digital en 2025 con IA

Colombia, epicentro de la transformación digital

En Colombia, la adopción de inteligencia artificial refleja un cambio profundo en la manera de operar de las empresas. La eficiencia y la capacidad de respuesta se han vuelto determinantes, especialmente en sectores altamente regulados y competitivos.

JumpCube concentra cerca del 70 % de su facturación en el país, donde atiende aproximadamente a 50 clientes locales, entre ellos bancos, aseguradoras, retailers, compañías de logística y organizaciones del sector salud.

La experiencia colombiana demuestra que la IA no solo automatiza tareas repetitivas, sino que fortalece la toma de decisiones, mejora la productividad y permite anticiparse a las necesidades del mercado. Este enfoque estratégico ha sido clave para que las empresas logren resultados medibles y sostenibles en el tiempo.

La empresa colombiana de textiles que consolida su crecimiento y compite en el exterior
RELACIONADO

La empresa colombiana de textiles que consolida su crecimiento y compite en el exterior

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pico y placa

Aclaran si habrá pico y placa para carros híbridos en Bogotá: esto se sabe

Trabajo

Novedosa estrategia para reducir accidentes industriales en Colombia

Resultados lotería

Super Astro Luna, resultado OFICIAL: número y signo ganador hoy 20 de enero de 2026 en último sorteo

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

El máximo accionista del cuadro 'escarlata', Tulio Gómez, confirmó en diálogo con Win Sports los acercamientos con el polémico extremo.

Bogotá

Este es el recorrido que habría hecho el profesor Neill Felipe Cubides el día de la desaparición

El docente desapareció en la noche del 15 de enero y su cuerpo fue hallado quemado el 19 de enero.

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo

Venezuela

La millonada que recibió Delcy Rodríguez del primer giro de venta de petróleo venezolano por Estados Unidos

Artistas

Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud