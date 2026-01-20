La IA deja se convierte en motor de eficiencia empresarial en Latinoamérica: Colombia lidera

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta de transformación empresarial en Latinoamérica.

Los resultados de las compañías que han incorporado esta tecnología muestran avances tangibles en eficiencia, competitividad y sostenibilidad, en un contexto regional marcado por la necesidad de adaptarse a mercados cada vez más digitales y exigentes.

Un estudio reciente de Morning Consult para IBM revela que más de un tercio de las empresas de la región planea invertir en capacitación y desarrollo de su talento humano, una señal clara de que la transformación digital no solo pasa por la tecnología, sino también por la preparación de las personas que la operan.

Este escenario ha abierto espacio para soluciones que integran automatización, análisis de datos y experiencia del cliente como pilares estratégicos del negocio.

La IA como motor real de eficiencia

En este contexto, JumpCube se ha posicionado como uno de los referentes en inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales.

En apenas dos años, la compañía ha acompañado a más de 50 empresas en Latinoamérica y Estados Unidos mediante su plataforma AI BPO (Business Process Orchestration), orientada a optimizar operaciones y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube, destaca que los resultados obtenidos por las empresas que adoptaron estas soluciones han sido contundentes.

Durante los últimos meses, los resultados observados en las empresas que implementaron la plataforma han sido significativos. Sectores como servicios financieros, manufactura, retail y educación reportan mejoras superiores al 40% en eficiencia operativa y optimización de recursos.

La plataforma AI BPO combina automatización de procesos documentales, mejora de la experiencia del cliente y análisis avanzado de datos, permitiendo a las organizaciones responder con mayor agilidad a un entorno competitivo y cambiante.

Colombia, epicentro de la transformación digital

En Colombia, la adopción de inteligencia artificial refleja un cambio profundo en la manera de operar de las empresas. La eficiencia y la capacidad de respuesta se han vuelto determinantes, especialmente en sectores altamente regulados y competitivos.

JumpCube concentra cerca del 70 % de su facturación en el país, donde atiende aproximadamente a 50 clientes locales, entre ellos bancos, aseguradoras, retailers, compañías de logística y organizaciones del sector salud.

La experiencia colombiana demuestra que la IA no solo automatiza tareas repetitivas, sino que fortalece la toma de decisiones, mejora la productividad y permite anticiparse a las necesidades del mercado. Este enfoque estratégico ha sido clave para que las empresas logren resultados medibles y sostenibles en el tiempo.