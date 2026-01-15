CANAL RCN
Entregarán más de tres millones de cuadernos: papás y mamás celebran con el regreso a clases

La iniciativa busca beneficiar a miles de familias por todo el país.

Regreso a clases.
Regreso a clases. Foto: Freepik.

enero 15 de 2026
09:22 a. m.
A medida que pasan los días, comienza la cuenta regresiva para el regreso a clases. Los jóvenes están expectantes por reencontrarse con sus compañeros y ver qué retos traerá el año.

De igual forma, es una etapa crucial para las mamás y papás. Los estudiantes deben tener listos los útiles que los acompañarán todo el año. Desde los lápices hasta las cartulinas, los insumos son fundamentales a la hora de volver a las aulas.

¿Cómo recibir los cuadernos gratis?

Por eso, tiendas Ara anunció que entregará 3.5 millones de cuadernos. Estarán disponibles desde el jueves 15 de enero hasta el domingo 15 de febrero, es decir, durante un mes. Aunque puede ser antes en caso de agotar existencias.

Para participar, los clientes deberán hacer compras iguales o superiores a 20.000 pesos. Solo con esto, podrían quedarse con un cuaderno de la marca Norma con stickers en cualquiera de las 1.600 tiendas en los más de 400 municipios.

Se espera que cada día puedan ser entregados 150 mil cuadernos. La directora comercial, Catalina Valencia, declaró que la iniciativa busca apoyar la educación a nivel nacional y democratizar el acceso a productos esenciales para las familias.

Falta poco para el regreso a clases

Cabe recordar que hace pocos días, el Ministerio de Educación expidió la circular 002, la cual pone unos lineamientos a la hora de comprar útiles, pagar matrículas y demás gastos con el inicio del año.

Para los colegios privados, es importante señalar que la lista debe ser aprobada por el consejo directivo y no debe enfocarse en gastos excesivos. Lo que se traduce en productos que no corresponden a los insumos para las clases.

Una exigencia clave es que máximo puede haber dos uniformes (de diario y educación física). Si por razones económicas no es posible cumplir, no se puede impedir el acceso de los jóvenes.

