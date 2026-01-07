CANAL RCN
Economía

Trabajadores recibirán pago extra en enero por intereses de las cesantías: fechas y monto

Trabajadores en Colombia recibirán un pago extra en enero por intereses de las cesantías. Conozca la fecha límite de pago y cuánto dinero le corresponde en 2026.

Intereses de cesantías 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 07 de 2026
06:09 p. m.
Con la llegada de enero, miles de trabajadores en Colombia esperan un ingreso clave para arrancar el año con un poco más de alivio económico.

Se trata del pago de los intereses de las cesantías, una obligación legal que deben cumplir los empleadores y que suele convertirse en un apoyo importante para cubrir gastos, deudas o compromisos de inicio de año.

Este pago debe hacerse durante el primer mes del año y no depende de la voluntad de la empresa, sino de una obligación establecida por la ley laboral colombiana.

¿Qué son los intereses de las cesantías y cuándo se pagan en Colombia?

Los intereses de las cesantías son un pago adicional en dinero que el empleador debe entregar al trabajador como reconocimiento por el uso de ese ahorro durante el año anterior.

En términos simples, además de consignar las cesantías, el empleador debe pagar un dinero extra, que corresponde a estos intereses.

La norma ( Ley 52 de 1975) establece que este valor equivale al 12 % anual sobre las cesantías causadas y debe pagarse directamente al trabajador, no al fondo de cesantías.

Así mismo, la ley indica que la fecha límite para cumplir con esta obligación es el 31 de enero de 2026. Este derecho aplica para quienes tienen contrato laboral, ya sea a término fijo, indefinido o por obra.

¿Cuánto debe recibir un trabajador en 2026?

El cálculo de los intereses de las cesantías es sencillo y se hace con esta fórmula:

  • Cesantías × 12% × (días trabajados / 360).

Por ejemplo, si una persona tuvo cesantías por $1.000.000 y trabajó todo el año, el cálculo sería:
$1.000.000 × 0,12 = $120.000.

Ahora bien, para 2026 el salario mínimo en Colombia quedó en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte. Si un trabajador devengó ese salario y laboró todo el 2025, sus cesantías equivalen a un salario mensual, es decir, $2.000.000.

Al aplicar el 12% anual, el valor de los intereses de las cesantías será de $240.000, dinero que debe ser pagado directamente al trabajador antes de finalizar enero de 2026.

