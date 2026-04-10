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Anuncian beneficio en tiquetes aéreos para estos deportistas en Colombia

Deportistas en Colombia podrán acceder a descuentos en tiquetes aéreos tras participar en una carrera en Bogotá. Conozca quiénes aplican, fechas y cómo obtener el beneficio

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
04:09 p. m.
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La aerolínea JetSMART anunció un beneficio especial para deportistas en Colombia, en el marco de su participación como aliada oficial de la Carrera Verde 2026.

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Y es que el evento, organizado por la Fundación Natura, se realizará el próximo 12 de abril y reunirá a miles de corredores en Bogotá. Como parte de esta alianza, la aerolínea ofrecerá descuentos exclusivos en tiquetes aéreos para quienes participen en la competencia.

Descuentos para corredores: así puede acceder al beneficio

Los participantes de la Carrera Verde podrán acceder a un 15 % de descuento en vuelos nacionales e internacionales, beneficio que estará disponible entre el 14 y el 19 de abril de 2026 a través de la página web de la aerolínea. Los tiquetes podrán usarse para viajar entre el 24 de abril y el 30 de septiembre de 2026.

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Además, quienes se desplacen desde otras ciudades hacia Bogotá tendrán un incentivo mayor que va hasta un 25 % de descuento en vuelos hacia la capital. El código necesario para redimir esta promoción será entregado dentro de los kits oficiales de la carrera.

“JetSMART no solo conecta ciudades, sino que conecta a las personas con iniciativas que generan impacto positivo”, señaló la compañía, destacando su apuesta por el deporte y la sostenibilidad.

Una alianza que impulsa sostenibilidad y turismo

Más allá de los descuentos, esta colaboración hace parte de una agenda conjunta enfocada en la protección de la biodiversidad. Desde 2025, ambas organizaciones han trabajado en proyectos ambientales, incluyendo el traslado de investigadores, jornadas de voluntariado y actividades de reforestación.

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La aerolínea también ha resaltado su compromiso ambiental mediante el uso de aeronaves más eficientes, que reducen el consumo de combustible y el impacto sonoro.

Con este tipo de iniciativas, JetSMART busca no solo facilitar el acceso al transporte aéreo, sino también fortalecer el turismo responsable y apoyar eventos que generan impacto positivo en el país.

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