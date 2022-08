"Jornadas laborales diurnas serán de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.": ministra del Trabajo

Gloria Inés Ramírez quien fue designada por el presidente Gustavo Petro, en los últimos días, como ministra del Trabajo, ha estado bajo la lupa de la opinión pública por ciertas decisiones con las que arrancaría sus funciones en el cargo.

Principalmente, son tres las propuestas que enmarcan su línea cambio dentro de la cartera del Trabajo para este nuevo Gobierno:

La nueva ministra del Trabajo le dijo a Semana que efectivamente este es uno de sus grandes retos. Una decisión que cambiaría la condición laboral de los trabajadores colombianos que cumplen una jornada “diurna” hasta las 9:00 p.m.

Al mismo tiempo, aseguró que reducir la jornada laboral diurna hasta las 6:00 p.m. no significaría la disminución de horas de trabajo, puesto que estas seguirán siendo de 8 horas, con la diferencia de que si el turno va dentro del horario nocturno que estaría establecido desde las 6:00 p.m, el empleador deberá reconocer horas extras y recargos que actualmente se consideran como nocturnos a partir de las 9:00 p.m.

Para Ramírez este pago diferencial variaría y aumentaría los ingresos de los trabajadores colombianos a través del reconocimiento legal de las labores ejercidas en jornadas nocturnas.

Cabe recordar que en 2002 se sancionó la ley 789 que extendió la jornada laboral diurna hasta las 10:00 p.m., sin embargo, en 2017 el documento tuvo una modificación en el gobierno de Juan Manuel Santos que redujo esta jornada hasta las 9:00 p.m., esta última normativa es la que actualmente se encuentra vigente.

Jornadas laborales diurnas serán de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., jornada nocturna es de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Si las empresas tienen que pagar horas extras, pues que las paguen. No podemos ir quitando derechos fundamentales a los trabajadores.