Colombiana fue elegida la niña del año por su emprendimiento: inició con nueve años

A sus 14 años, Allison Avendaño se siente realizada y demostró que emprender no es algo exclusivo de adultos.

Recientemente, fue reconocida como la niña del año en los She Is Global Awards 2025, por su trabajo como escritora, conferencista y haber diseñado una plataforma educativa con la que ha ayudado a más de 600 niños y jóvenes en todo el mundo a emprender con propósito.

Allison vive su propia definición de éxito: “impactar a las personas. Ayudar de una u otra forma”. Y a los primeros que ayudó fue a sus padres, al diseñar una plataforma de marketing para potenciar las habilidades de otros niños, cuando su familia entró en quiebra.

Una salida a la adversidad:

Con nueve años, Allison utilizó lo que tenía a la mano para desarrollar una idea de negocio con la que aliviar las preocupaciones de su familia.

En Internet tuvo sus primeros acercamientos con el marketing y, a raíz de su experiencia inmersiva, desarrolló Digitaly School: “Una plataforma de emprendimiento y marketing para niños y jóvenes, donde les enseñamos a transformar sus ideas, sus sueños o sus talentos en un emprendimiento con propósito e impulsarlos con las herramientas digitales”, explicó, en diálogo con Noticias RCN.

En línea, ofrece clases y experiencias tematizadas para niños entre los seis y los 17 años y, desde su lanzamiento, ha llegado a 650 menores de edad con otras ideas de negocio.

RELACIONADO Niños en Gaza escapan de los horrores de la guerra con visores de realidad virtual

Dentro y fuera de Colombia han reconocido su ingenio:

Antes de iniciar noveno grado, Allison escribió el libro ‘Generación de Conquistadores’, logró posicionar su emprendimiento y fue elegida como una de las 70 líderes del futuro por la revista Forbes.

Su último reconocimiento llegó durante la velada de los She Is Awards, en donde fue escogido niña del año 2025, por su trabajo, destacable a tan corta edad.

En declaraciones entregadas a este medio dijo sentirse “muy honrada, muy privilegiada de recibirlo. Así logramos representar a todas las niñas, todas las jóvenes, que está contribuyendo al cambio, impactando a la sociedad”.