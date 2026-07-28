La metodología del diseño conversional con IA para disparar ventas, creada por una colombiana

La forma en que se presenta una marca puede determinar si un cliente decide comprar o abandonar una página web en segundos. Con esta premisa, la empresaria colombiana Laura Blago desarrolló el diseño conversional.

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Se trata de una metodología que combina estrategia de marca, experiencia del usuario e inteligencia artificial para convertir elementos visuales en herramientas que aumentan las ventas.

El modelo ha sido adoptado por más de 5.200 emprendedores, profesionales y dueños de negocios en Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, El Salvador, Canadá, Paraguay, España y Guatemala.

A través de esta metodología, los empresarios aprenden a construir identidades visuales y canales digitales orientados específicamente a incrementar las conversiones.

El diseño no es bonito o feo; el diseño vende o no vende. Muchas empresas crean páginas web, anuncios o tiendas virtuales pensando en lo que les gusta a sus dueños y no en la experiencia del cliente. Cuando el usuario no entiende rápidamente qué ofrece una marca o qué debe hacer, las posibilidades de compra disminuyen.

¿Cuál es la clave de un diseño conversional?

La relevancia del diseño en las decisiones comerciales está respaldada por datos: el 75% de las personas juzga la credibilidad de un negocio por su diseño y experiencia visual, lo que significa que los consumidores forman opiniones antes incluso de explorar productos o servicios.

Sin embargo, muchas empresas todavía subestiman este factor dentro de su estrategia comercial, dejando de lado elementos clave como la organización de la información y la claridad del mensaje.

El diseño conversional se estructura sobre cinco componentes integrados:

Construcción de una marca que transmita confianza Anuncios dirigidos al público adecuado Presentación clara del producto Páginas web que conduzcan al usuario hacia una acción concreta Experiencia posterior a la compra que incentive nuevas adquisiciones y recomendaciones.

El objetivo es reducir la fricción durante el proceso de compra para que el consumidor encuentre fácilmente la información necesaria y complete la conversión.

La IA aplicada al diseño de ventas masivo

La inteligencia artificial ocupa un lugar central en esta metodología. Según Blago, estas herramientas permiten que pequeñas y medianas empresas produzcan imágenes, videos, anuncios, páginas web e incluso automaticen procesos de atención sin realizar grandes inversiones.

No obstante, el verdadero diferencial no está en la tecnología, sino en la forma estratégica de utilizarla para construir experiencias de compra efectivas.

Hoy cualquier emprendedor puede acceder a herramientas de inteligencia artificial. El reto ya no es crear contenido, sino darle una dirección para que cada pieza ayude a vender. La IA pone las herramientas al alcance de todos, pero la estrategia es la que convierte ese esfuerzo en resultados.

Blago sostiene que la democratización de la inteligencia artificial está reduciendo las barreras de entrada para miles de pequeños negocios que antes no podían acceder a servicios especializados de diseño.

Su propuesta busca que empresarios sin conocimientos técnicos puedan construir marcas más competitivas mediante estrategias enfocadas en la conversión y no únicamente en la apariencia visual.