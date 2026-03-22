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Ministerio de Transporte hace alarmante llamado por uso indebido de estos vehículos en el país

El crecimiento en la venta de estos vehículos a llevado a poner la lupa.

Subsidio ACPM
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
07:08 p. m.
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En un reciente pronunciamiento que ha generado eco en el sector de la movilidad y el comercio, el Ministerio de Transporte de Colombia lanzó una advertencia sobre el uso irregular de ciertos vehículos de movilidad alternativa.

La alerta se centra específicamente en los triciclos eléctricos con pedaleo asistido, los cuales, según denuncias y observaciones de las autoridades, están siendo utilizados de manera indebida para actividades de logística y traslado de mercancías pesadas.

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De acuerdo con el concepto jurídico emitido por la cartera de transporte, estos vehículos fueron diseñados y reglamentados bajo parámetros de movilidad personal o recreativa de baja intensidad.

Sin embargo, en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, se ha vuelto común observar estos dispositivos adaptados con remolques o estructuras adicionales para transportar paquetes, insumos comerciales y otros objetos voluminosos.

El Ministerio enfatizó que esta práctica no solo contraviene la naturaleza técnica del vehículo, sino que altera su capacidad de frenado y estabilidad, aumentando significativamente el riesgo de accidentes de tránsito. Al no estar diseñados para soportar cargas elevadas, el uso de estos triciclos en entornos laborales de carga pesada pone en peligro tanto al conductor como a los peatones y otros actores viales.

Exigencias a las empresas por parte del Gobierno Nacional

La aclaración del Gobierno busca recordar a las empresas de mensajería y logística que la operación de transporte de carga en Colombia está sujeta a normativas estrictas. Según el ente regulador, cualquier compañía que preste servicios de transporte debe operar con vehículos que estén debidamente matriculados y vinculados a su parque automotor, cumpliendo con los requisitos de seguridad activa y pasiva exigidos por la ley.

Los triciclos eléctricos con pedaleo asistido, al ser considerados en muchos casos como vehículos no motorizados o de movilidad ligera, no cuentan con el registro ni los seguros (como el SOAT) requeridos para la actividad comercial de carga. Por ello, el Ministerio instó a las autoridades locales de tránsito a fortalecer los controles para evitar que la informalidad en este segmento siga creciendo bajo la apariencia de "movilidad sostenible".

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Es importante destacar que el Ministerio aclaró que este concepto tiene un carácter orientador. Esto significa que, si bien no constituye una nueva ley o una decisión obligatoria de efecto inmediato, sirve como una hoja de ruta para que los organismos de tránsito apliquen las sanciones correspondientes basadas en el Código Nacional de Tránsito vigente.

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