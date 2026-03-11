CANAL RCN
Economía

Latam reanuda la ruta entre Medellín y Cartagena: conozca desde cuándo inicia la operación

La nueva operación contará con 21 rutas semanales distribuidas entre mañana y tarde.

Latam reanuda la ruta entre Medellín y Cartagena: conozca desde cuándo inicia la operación
Foto: Aeropuerto José María Córdova

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
05:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Despúes de que la ruta entre Medellín y Cartagena se suspendiera por motivos operativos, la aerolínea LATAM ha confirmado que reabrirá dicho recorrido a partir de enero de 2027 con alternativas de viaje en la mañana y tarde.

Este fue el top 10 de carros más vendidos en octubre de 2026: hubo novedades en las ventas
RELACIONADO

Este fue el top 10 de carros más vendidos en octubre de 2026: hubo novedades en las ventas

El objetivo de la operación es ampliar las opciones de viaje entre dos ciudades principales para el turismo o los negocios y que los viajeros que hacen esta ruta regularmente puedan viajar en distintos horarios durante el día; además, también servirá para fortalecer la conectividad regional, confirmó Erika Zarante, CEO de LATAM Colombia.

Asi será la operación entre Medellín y Cartagena

Los pasajes para el reinicio de la operación están disponibles desde e 31 de octubre y los viajes iniciarán a operar desde el 1 de enero de 2027 en aeronaves Airbus 320 con capacidad para 170 pasajeros.

Serán tres vuelos diarios por trayecto que estarán distribuidos a lo largo del día con los siguientes horarios:

  • Medellín hacia Cartagena:
  • Salida a las 5:40 a. m. con llegada a las 6:50 a. m.
  • Salida a las 9:15 a. m. con llegada a las 10:25 a. m.
  • Salida a las 4: 55 p. m. con llegada a las 6:05 p. m.
  • Cartagena hacia Medellín:
  • Salida a las 7:25 a. m. con llegada a las 8:40 a. m.
  • Salida a las 11:10 a. m. con llegada a las 12:25 p. m.
  • Salida a las 6:45 p. m. con llegada a las 8:00 p. m.
Usuarios de bicicletas y patinetas eléctricas deberán cumplir con exigente requisito en 2027
RELACIONADO

Usuarios de bicicletas y patinetas eléctricas deberán cumplir con exigente requisito en 2027

Aeropuerto José María Córdova celebra la reapertura de la ruta

Javiér Benítez, gerente del Aeropuerto Internacional José María Cordova, celebró la reapertura de la ruta entre las dos ciudades y afirmó que la terminal se encuentra preparada para recibir a los viajeros que podrán conectar nuevamente con el Caribe colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar sorprendió con fuerte subida al cierre de este 3 de noviembre: así quedó su precio

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 3 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Finanzas personales

Estos son los CDT que le dejarán muy buen dinero para el mes de noviembre: estas son las tasas más altas

Otras Noticias

Estados Unidos

VIDEO | Fuegos artificiales por poco impactan un helicóptero en Estados Unidos

El hecho ocurrió en el Lumen Field, escenario deportivo ubicado en Seattle.

España

Así reaccionó la tribuna tras el choque que terminó con la vida de Jesús de Miguel

Difunden video desde la tribuna del impacto entre Jesús Owono y Jesús de Miguel.

Atlántico

Esta sería la ficha de Eduardo Verano que busca llegar a la Gobernación de Atlántico

Conciertos

Tiësto sorprende con su regreso a Colombia: fechas, boletería y ciudades de sus conciertos en 2027

Estados Unidos

Confirman la muerte de un menor por sarampión en Nueva York