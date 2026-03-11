Latam reanuda la ruta entre Medellín y Cartagena: conozca desde cuándo inicia la operación
La nueva operación contará con 21 rutas semanales distribuidas entre mañana y tarde.
Noticias RCN
05:07 p. m.
Despúes de que la ruta entre Medellín y Cartagena se suspendiera por motivos operativos, la aerolínea LATAM ha confirmado que reabrirá dicho recorrido a partir de enero de 2027 con alternativas de viaje en la mañana y tarde.
El objetivo de la operación es ampliar las opciones de viaje entre dos ciudades principales para el turismo o los negocios y que los viajeros que hacen esta ruta regularmente puedan viajar en distintos horarios durante el día; además, también servirá para fortalecer la conectividad regional, confirmó Erika Zarante, CEO de LATAM Colombia.
Asi será la operación entre Medellín y Cartagena
Los pasajes para el reinicio de la operación están disponibles desde e 31 de octubre y los viajes iniciarán a operar desde el 1 de enero de 2027 en aeronaves Airbus 320 con capacidad para 170 pasajeros.
Serán tres vuelos diarios por trayecto que estarán distribuidos a lo largo del día con los siguientes horarios:
- Medellín hacia Cartagena:
- Salida a las 5:40 a. m. con llegada a las 6:50 a. m.
- Salida a las 9:15 a. m. con llegada a las 10:25 a. m.
- Salida a las 4: 55 p. m. con llegada a las 6:05 p. m.
- Cartagena hacia Medellín:
- Salida a las 7:25 a. m. con llegada a las 8:40 a. m.
- Salida a las 11:10 a. m. con llegada a las 12:25 p. m.
- Salida a las 6:45 p. m. con llegada a las 8:00 p. m.
Aeropuerto José María Córdova celebra la reapertura de la ruta
Javiér Benítez, gerente del Aeropuerto Internacional José María Cordova, celebró la reapertura de la ruta entre las dos ciudades y afirmó que la terminal se encuentra preparada para recibir a los viajeros que podrán conectar nuevamente con el Caribe colombiano.