Latam reanuda la ruta entre Medellín y Cartagena: conozca desde cuándo inicia la operación

Despúes de que la ruta entre Medellín y Cartagena se suspendiera por motivos operativos, la aerolínea LATAM ha confirmado que reabrirá dicho recorrido a partir de enero de 2027 con alternativas de viaje en la mañana y tarde.

El objetivo de la operación es ampliar las opciones de viaje entre dos ciudades principales para el turismo o los negocios y que los viajeros que hacen esta ruta regularmente puedan viajar en distintos horarios durante el día; además, también servirá para fortalecer la conectividad regional, confirmó Erika Zarante, CEO de LATAM Colombia.

Asi será la operación entre Medellín y Cartagena

Los pasajes para el reinicio de la operación están disponibles desde e 31 de octubre y los viajes iniciarán a operar desde el 1 de enero de 2027 en aeronaves Airbus 320 con capacidad para 170 pasajeros.

Serán tres vuelos diarios por trayecto que estarán distribuidos a lo largo del día con los siguientes horarios:

Medellín hacia Cartagena:

Salida a las 5:40 a. m. con llegada a las 6:50 a. m.

Salida a las 9:15 a. m. con llegada a las 10:25 a. m.

Salida a las 4: 55 p. m. con llegada a las 6:05 p. m.

Cartagena hacia Medellín:

Salida a las 7:25 a. m. con llegada a las 8:40 a. m.

Salida a las 11:10 a. m. con llegada a las 12:25 p. m.

Salida a las 6:45 p. m. con llegada a las 8:00 p. m.

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