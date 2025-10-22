CANAL RCN
Economía

Mecánicos dan lista de los mejores carros usados para comprar en Colombia en 2025

Mecánicos en Colombia revelan cuáles son los carros usados más recomendados para 2025, destacando modelos duraderos, económicos y fáciles de mantener ideales para quienes buscan comprar vehículo sin gastar de más.

Carros usados en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
12:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Comprar un vehículo nuevo en Colombia puede ser un desafío para muchas familias. Entre el alto precio de los autos, los seguros, el mantenimiento y los impuestos, la opción de adquirir un carro usado sigue siendo la más atractiva.

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder
RELACIONADO

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder

De hecho, según cifras del RUNT y Andemos, en 2024 los traspasos de vehículos triplicaron el número de matrículas nuevas, confirmando que el mercado de segunda mano sigue dominando.

El auge de los vehículos usados se debe no solo al precio, sino a la confianza en modelos que han demostrado ser duraderos, económicos y fáciles de mantener.

Así lo destacó el especialista en automotores NewMan Cars, quien en su cuenta de TikTok compartió los seis modelos más recomendados para comprar en 2025, basándose en su experiencia como mecánico y en la calidad de sus componentes.

Los carros usados más recomendados por mecánicos en Colombia

Mazda 2: El mecánico lo destaca por su motor confiable y cadena de repartición, lo que reduce los costos de mantenimiento. Además, llama la atención que tiene un equilibrio entre rendimiento y consumo eficiente.

Vehículos en Colombia subirían de precio a partir de octubre por nuevo impuesto: estas son las marcas
RELACIONADO

Vehículos en Colombia subirían de precio a partir de octubre por nuevo impuesto: estas son las marcas

Hyundai Getz: Aunque salió del mercado, sigue siendo uno de los favoritos por su bajo consumo y repuestos económicos.

Kia Picanto: es una marca popular entre los conductores urbanos, es reconocido por su eficiencia en combustible, repuestos baratos, que se consiguen fácilmente y cadena de repartición.

Toyota Corolla: Considerado un clásico por su durabilidad y respaldo de marca, es sinónimo de bajo consumo y excelente vida útil, incluso en sus versiones híbridas.

Kia Cerato: Según el especialista, ofrece amplio espacio interior, economía y confiabilidad mecánica, ideal para familias por su espacio interior.

Renault Logan: Su diseño divide opiniones, pero su resistencia y bajo costo de reparación lo mantienen entre los preferidos.

SAE lanza remate de carros y motos con precios desde los 200 mil pesos: así puede participar
RELACIONADO

SAE lanza remate de carros y motos con precios desde los 200 mil pesos: así puede participar

Nissan Sentra B13: Pese a su antigüedad, continúa siendo uno de los sedanes más confiables y fáciles de reparar, gracias a su motor de cadena y sistema de inyección eficiente.

Un mercado que se consolida

Con estos modelos, los mecánicos coinciden en que invertir en un carro usado confiable puede ser una decisión inteligente para 2025.

En un contexto de precios elevados y altos costos de vida, los autos de segunda siguen siendo el motor de movilidad para millones de colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Nueva panadería llegará a Bogotá a competir con las grandes marcas

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025

Secretaría de Hacienda

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

Otras Noticias

Álvaro Uribe

“Los errores de la jueza Sandra Heredia podrán tener consecuencias”: abogado de Álvaro Uribe

Jaime Granados, uno de los abogados que lidera la defensa del expresidente Uribe, respondió si interpondrán alguna acción contra la jueza que lo condenó.

Artistas

Juanes, reconocido como el artista más influyente del rock latino de siglo XXI

El artista colombiano destaca como el único representante del rock dentro del Top 10.

Cuba

Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado