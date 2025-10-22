Mecánicos dan lista de los mejores carros usados para comprar en Colombia en 2025

Comprar un vehículo nuevo en Colombia puede ser un desafío para muchas familias. Entre el alto precio de los autos, los seguros, el mantenimiento y los impuestos, la opción de adquirir un carro usado sigue siendo la más atractiva.

De hecho, según cifras del RUNT y Andemos, en 2024 los traspasos de vehículos triplicaron el número de matrículas nuevas, confirmando que el mercado de segunda mano sigue dominando.

El auge de los vehículos usados se debe no solo al precio, sino a la confianza en modelos que han demostrado ser duraderos, económicos y fáciles de mantener.

Así lo destacó el especialista en automotores NewMan Cars, quien en su cuenta de TikTok compartió los seis modelos más recomendados para comprar en 2025, basándose en su experiencia como mecánico y en la calidad de sus componentes.

Los carros usados más recomendados por mecánicos en Colombia

Mazda 2: El mecánico lo destaca por su motor confiable y cadena de repartición, lo que reduce los costos de mantenimiento. Además, llama la atención que tiene un equilibrio entre rendimiento y consumo eficiente.

Hyundai Getz: Aunque salió del mercado, sigue siendo uno de los favoritos por su bajo consumo y repuestos económicos.

Kia Picanto: es una marca popular entre los conductores urbanos, es reconocido por su eficiencia en combustible, repuestos baratos, que se consiguen fácilmente y cadena de repartición.

Toyota Corolla: Considerado un clásico por su durabilidad y respaldo de marca, es sinónimo de bajo consumo y excelente vida útil, incluso en sus versiones híbridas.

Kia Cerato: Según el especialista, ofrece amplio espacio interior, economía y confiabilidad mecánica, ideal para familias por su espacio interior.

Renault Logan: Su diseño divide opiniones, pero su resistencia y bajo costo de reparación lo mantienen entre los preferidos.

Nissan Sentra B13: Pese a su antigüedad, continúa siendo uno de los sedanes más confiables y fáciles de reparar, gracias a su motor de cadena y sistema de inyección eficiente.

Un mercado que se consolida

Con estos modelos, los mecánicos coinciden en que invertir en un carro usado confiable puede ser una decisión inteligente para 2025.

En un contexto de precios elevados y altos costos de vida, los autos de segunda siguen siendo el motor de movilidad para millones de colombianos.