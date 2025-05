Lo que dicen de los gremios sobre la participación de Colombia en la Ruta de la Seda

El presidente Petro visitará China durante este fin de semana para firmar un acuerdo de intención a la ruta de la seda, con la que el gigante asiático busca ampliar su influencia comercial en el mundo. Son varios los gremios que han manifestado su preocupación respecto al mencionado acuerdo.

Algunos de los puntos que más ha generado preocupaciones es la posibilidad de realizar este acuerdo y las posibles consecuencias si Colombia se adhiere a este.

Lo que dice la presidenta de la Amcham sobre la Ruta de la Seda

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), destaca que si bien no se opone a que el país entre al acuerdo de la ruta de la seda, hay varios puntos que la preocupan al respecto.

“El estado colombiano es soberano y tiene el derecho de explorar nuevas oportunidades comerciales con distintos países y sin lugar a duda la diversificación de Colombia en mercados internacionales es necesaria”, aseguró Lacouture.

No obstante, la exministra de comercio señaló que la firma del acuerdo es “un poco más de promesas que de resultados”.

“[China] es un país que hoy en día no es reconocido como una economía de mercado y al no ser reconocido por una economía de mercado, eso quiere decir que no cumple con los principios básicos de libre comercio”, señaló la presidente de la Amcham.

Lo que Estados Unidos ha dicho sobre el posible ingreso de Colombia a la ruta de la seda

En días pasados, Jhon McNamara, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, se refirió a la relación entre Colombia el gobierno Trump y lo que podría pasar si se firmaba el acuerdo de la ruta de la seda con China.

McNamara mencionó que hay un desequilibrio económico entre Colombia y China, pues mientras el asiático le vende productos a Colombia por 15.936 millones de dólares, Colombia solo le vende 2.377 millones de dólares.

Por otro lado, el funcionario señaló que la posible adhesión de Colombia a la ruta de la seda, podría afectar la relación con Estados Unidos.

"Obviamente, si hay una decisión de ese estilo, eso puede ser un poco complicado entre nuestros dos países".