Empresas en Colombia deberán gestionar sus excedentes de alimentos para evitar sanciones

EatCloud lanzó una convocatoria para que compañías del sector alimentario se sumen a su ecosistema de gestión inteligente de excedentes y eviten sanciones, al mismo tiempo que contribuyen a reducir el desperdicio de comida y fortalecen sus metas de sostenibilidad.

Ley 2536: sanciones a empresas que desperdicien alimentos en Colombia

La Ley 2536, recientemente aprobada por el Congreso, establece multas de hasta 40 salarios mínimos mensuales vigentes para las empresas que destruyan o desechen alimentos en buen estado. Esta medida busca frenar el desperdicio y promover una gestión más responsable de los excedentes alimentarios, en un país donde cada año se pierden 9.7 millones de toneladas de comida, equivalente al 34 % de la producción total, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Las sanciones variarán según el tamaño de la empresa: desde $3.9 millones para microempresas hasta $60 millones para grandes compañías, lo que ha motivado a muchas organizaciones a buscar soluciones tecnológicas para cumplir con la normativa y evitar pérdidas económicas.

Una solución tecnológica para cumplir la Ley 2536

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (29 de septiembre), la startup colombiana EatCloud lanzó una convocatoria nacional dirigida a productores, comercializadores y grandes corporaciones del sector alimentario. El objetivo: ayudarlas a gestionar sus excedentes y alinearse con la nueva ley.

La plataforma, pionera en gestión inteligente de alimentos, conecta productos no comercializables pero aptos para el consumo humano con bancos de alimentos y fundaciones que los redistribuyen a comunidades vulnerables. Todo el proceso se realiza mediante inteligencia artificial, que garantiza trazabilidad y cumplimiento normativo en cada transacción.

Beneficios económicos y ambientales para las empresas

Además de evitar sanciones, las compañías que se sumen al ecosistema de EatCloud obtienen incentivos tributarios que les permiten recuperar hasta el 37 % del valor donado en el impuesto de renta. También reducen costos asociados a la destrucción o disposición final de alimentos, optimizan su almacenamiento y disminuyen la huella de carbono derivada de la producción y el transporte de desperdicios.

“Cerca del 40 % de los alimentos producidos en el mundo se desperdician, generando pérdidas por más de 2.6 trillones de dólares y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Con EatCloud, queremos convertir ese problema en una oportunidad de valor y sostenibilidad”, afirmó Jorge Correa, CEO de la compañía.

Más de 300.000 personas beneficiadas con alimentos recuperados

Gracias a este modelo, empresas como Grupo Éxito, Makro, Postobón, Ramo, Ecopetrol, Terpel y Hilton ya forman parte del ecosistema de EatCloud, logrando rescatar cientos de miles de toneladas de alimentos y beneficiar directamente a más de 300.000 personas en Colombia, México y Ecuador.

Además, cada donación genera un proceso de análisis de datos que permite a las compañías medir su impacto económico, social y ambiental a través de indicadores (KPI) y reportes alineados con estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre

Las empresas del sector alimentario que deseen cumplir con la Ley 2536, evitar sanciones y fortalecer su compromiso con la sostenibilidad pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre en la página oficial: https://www.eatcloud.com/evita-sanciones/.

Esta convocatoria representa una oportunidad para que el sector privado asuma un rol protagónico en la lucha contra el desperdicio de alimentos, mejore su reputación corporativa y contribuya a un modelo económico más sostenible y solidario en Colombia.