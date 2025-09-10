Empresas en Colombia deberán gestionar sus excedentes de alimentos para evitar sanciones
Con la aprobación de la Ley 2536, las empresas en Colombia que destruyan alimentos aptos para el consumo humano podrían enfrentar sanciones de hasta 60 millones de pesos.
Noticias RCN
01:22 p. m.
EatCloud lanzó una convocatoria para que compañías del sector alimentario se sumen a su ecosistema de gestión inteligente de excedentes y eviten sanciones, al mismo tiempo que contribuyen a reducir el desperdicio de comida y fortalecen sus metas de sostenibilidad.
Ley 2536: sanciones a empresas que desperdicien alimentos en Colombia
La Ley 2536, recientemente aprobada por el Congreso, establece multas de hasta 40 salarios mínimos mensuales vigentes para las empresas que destruyan o desechen alimentos en buen estado. Esta medida busca frenar el desperdicio y promover una gestión más responsable de los excedentes alimentarios, en un país donde cada año se pierden 9.7 millones de toneladas de comida, equivalente al 34 % de la producción total, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Las sanciones variarán según el tamaño de la empresa: desde $3.9 millones para microempresas hasta $60 millones para grandes compañías, lo que ha motivado a muchas organizaciones a buscar soluciones tecnológicas para cumplir con la normativa y evitar pérdidas económicas.
Una solución tecnológica para cumplir la Ley 2536
En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (29 de septiembre), la startup colombiana EatCloud lanzó una convocatoria nacional dirigida a productores, comercializadores y grandes corporaciones del sector alimentario. El objetivo: ayudarlas a gestionar sus excedentes y alinearse con la nueva ley.
La plataforma, pionera en gestión inteligente de alimentos, conecta productos no comercializables pero aptos para el consumo humano con bancos de alimentos y fundaciones que los redistribuyen a comunidades vulnerables. Todo el proceso se realiza mediante inteligencia artificial, que garantiza trazabilidad y cumplimiento normativo en cada transacción.
Beneficios económicos y ambientales para las empresas
Además de evitar sanciones, las compañías que se sumen al ecosistema de EatCloud obtienen incentivos tributarios que les permiten recuperar hasta el 37 % del valor donado en el impuesto de renta. También reducen costos asociados a la destrucción o disposición final de alimentos, optimizan su almacenamiento y disminuyen la huella de carbono derivada de la producción y el transporte de desperdicios.
“Cerca del 40 % de los alimentos producidos en el mundo se desperdician, generando pérdidas por más de 2.6 trillones de dólares y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Con EatCloud, queremos convertir ese problema en una oportunidad de valor y sostenibilidad”, afirmó Jorge Correa, CEO de la compañía.
Más de 300.000 personas beneficiadas con alimentos recuperados
Gracias a este modelo, empresas como Grupo Éxito, Makro, Postobón, Ramo, Ecopetrol, Terpel y Hilton ya forman parte del ecosistema de EatCloud, logrando rescatar cientos de miles de toneladas de alimentos y beneficiar directamente a más de 300.000 personas en Colombia, México y Ecuador.
Además, cada donación genera un proceso de análisis de datos que permite a las compañías medir su impacto económico, social y ambiental a través de indicadores (KPI) y reportes alineados con estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre
Las empresas del sector alimentario que deseen cumplir con la Ley 2536, evitar sanciones y fortalecer su compromiso con la sostenibilidad pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre en la página oficial: https://www.eatcloud.com/evita-sanciones/.
Esta convocatoria representa una oportunidad para que el sector privado asuma un rol protagónico en la lucha contra el desperdicio de alimentos, mejore su reputación corporativa y contribuya a un modelo económico más sostenible y solidario en Colombia.