Revise así si su licencia de conducción está suspendida: estas infracciones la cancelan definitivamente

Revise si su licencia de conducción está suspendida o cancelada en Colombia. Conozca las infracciones más graves que pueden hacerle perder este documento de forma definitiva.

Foto: Registraduría Nacional.

octubre 29 de 2025
07:15 p. m.
En Colombia, la licencia de conducción no solo es un permiso para manejar, sino una responsabilidad legal respaldada por el Código Nacional de Tránsito.

Este documento certifica la capacidad de una persona para conducir, pero puede ser suspendido o cancelado cuando el conductor incumple la ley.

Según el Ministerio de Transporte, las sanciones varían según la gravedad de la falta y la reincidencia. En casos extremos, la cancelación puede ser definitiva, lo que significa perder el derecho a conducir en el país.

¿Por qué pueden suspender o cancelar la licencia?

Entre las causas más comunes de suspensión, se encuentran:

  • Conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas.
  • Reincidir en la misma infracción de tránsito en menos de un año, lo que puede acarrear suspensiones de seis meses o más.
  • Prestar servicio público sin autorización o utilizar un vehículo particular para transporte de pasajeros.
  • Imposibilidad médica temporal o permanente para conducir, avalada por un certificado médico.
Para que la licencia de conducción sea cancelada definitivamente, debe ser por alguna de estas razones.

  • Reincidir en conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.
  • Orden judicial o decisión de la autoridad que determine incapacidad permanente para conducir.
  • Fallecimiento del titular o detección de una licencia obtenida de manera fraudulenta.
  • Conducir con la licencia ya suspendida, lo que agrava la sanción.

¿Cómo saber si su licencia está suspendida o cancelada?

Para consultar su estado, puede ingresar al portal del RUNT, opción “Consulta de ciudadanos”. Allí debe seleccionar el tipo de documento, ingresar su número y verificar si su licencia está activa, suspendida o cancelada.

Si su licencia fue expedida en Bogotá, también puede revisar el estado en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad.

