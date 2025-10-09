CANAL RCN
Economía

Así funcionaría la nueva licencia de conducción por puntos: está cerca de ser ley en Colombia

La licencia de conducción por puntos en Colombia avanza en el Congreso y podría convertirse en Ley de la República en los próximos meses.

Licencia de conducción por puntos en Colombia
Foto: Alcaldía de Tierralta, Córdoba.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
02:00 p. m.
La licencia de conducción en Colombia podría tener un cambio histórico en los próximos meses.

Con 108 votos a favor y solo 2 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca implementar el sistema de puntos, un modelo inspirado en el que ya funciona en otros países y que pretende reducir los accidentes de tránsito en el país.

El articulado, liderado por los representantes Hernando González y Daniel Carvalho, ahora deberá superar dos debates más en el Senado para convertirse en Ley de la República.

¿Cómo funcionaría la licencia de conducción por puntos?

Según el proyecto, todos los conductores recibirían un puntaje inicial en su licencia. Los de transporte público, mixto, especial o de carga tendrían 40 puntos, mientras que los de servicio particular contarían con 25.

Cada infracción restaría puntos según su gravedad:

  • 2 puntos menos por faltas del literal A del Código de Tránsito.
  • 4 puntos menos por infracciones del literal B.
  • 6 puntos menos si corresponden al literal C.
  • 10 puntos menos por faltas específicas que serán definidas en la ley.
  • 15 puntos menos por infracciones graves (literales D y E).

Suspensión y beneficios del sistema

El proyecto contempla que los puntos se recarguen automáticamente cada dos años. Además, quienes no hayan perdido puntos durante ese tiempo recibirían un bono de 2 puntos adicionales, acumulando hasta 27 en el caso de los conductores particulares.

Por el contrario, quienes pierdan todos los puntos en ese periodo verán su licencia suspendida de inmediato. Una vez cumplida la sanción, el documento se reactivará, pero con solo 20 puntos disponibles, reduciendo el margen para reincidir.

Este mecanismo busca premiar a los buenos conductores y sancionar con mayor severidad a quienes incumplen las normas, en un país donde la seguridad vial sigue siendo una de las principales preocupaciones.

