¿Por qué las licencias de conducción serán más caras en Colombia? Nuevo proceso para expedirlas

Los colombianos que necesiten sacar, renovar o recategorizar su licencia de conducción deberían prepararse para un aumento significativo en los costos a partir de los próximos meses.

Esto se debe a la implementación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), creados por el Ministerio de Transporte con el propósito de fortalecer la seguridad vial y garantizar que los aspirantes estén realmente capacitados para manejar.

De los CEA a los Cale: un cambio que encarece el trámite

Hasta ahora, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) eran los encargados de formar y evaluar a los futuros conductores, lo que permitía unificar el pago de todo el proceso.

Con la nueva normativa, esa dinámica cambiará, pues los CEA se enfocarán en la formación, mientras que los Cale tendrán la responsabilidad exclusiva de las evaluaciones teóricas y prácticas.

De esta manera, los aspirantes deberán cancelar por separado el valor del curso y de los exámenes. Como lo explicó el Ministerio de Transporte, “el objetivo es validar la idoneidad de los aspirantes, asegurando que estén debidamente preparados para conducir en condiciones reales”.

Esta resolución dice:

Traslada los exámenes a instituciones independientes (universidades públicas reconocidas o entidades autorizadas por el RUNT), lo que da paso a la figura de los CALE.

Define que, si no hay cobertura de universidades en un territorio, se podrá delegar en entidades privadas registradas en RUNT, siempre bajo vigilancia de la Superintendencia de Transporte.

Exige requisitos adicionales a conductores de servicio público, incluyendo capacitación especial y certificación en temas que determine el Ministerio.

¿Cuánto costaría obtener una licencia en 2025?

Los exámenes se cobrarán en Unidades de Valor Básico (UVB), que para 2025 equivalen a $11.552. En la categoría A2 de motocicletas, los costos establecidos serían:

Examen teórico: $115.520 (10 UVB).

Examen práctico: entre $429.734 (37,2 UVB) y $485.184 (42 UVB).

A esto se suma el curso en un CEA, cuyo valor oscilaría entre $900.000 y $1.090.000, además del trámite ante el Runt, que tendrá un costo de $227.500.

En total, obtener una licencia A2 en 2025 superaría los $1.800.000, un aumento considerable frente a años anteriores.

Los aspirantes no solo deberán invertir más dinero, sino también demostrar sus habilidades en exámenes más exigentes. Estos incluyen una prueba teórica de normas de tránsito, una práctica en pista y otra en la vía pública, donde deberán evidenciar destreza y seguridad al volante.

Así las cosas, el periodo para observaciones, que iba hasta el 3 de septiembre de 2025, ya terminó y se espera una nueva resolución del Ministerio de Transporte para poner en marcha esta novedad que impactaría a varios conductores del país.