Requisito adicional y clave para ciudadanos que tramitarán la licencia de conducción

La licencia de conducción es un documento oficial e intransferible que autoriza a una persona a conducir un vehículo terrestre específico en el territorio nacional. Este documento es expedido por la autoridad de tránsito competente y certifica que al conductor que cumple con los requisitos médicos, físicos, mentales y de habilidad para la conducción de dicho vehículo.

Como es sabido, para obtener este documento, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos indispensables y los cuales hacen que las autoridades regulatorias den luz verde para tramitarlo.

No obstante, ciertas personas con discapacidad auditiva deben cumplir con requisitos adicionales a los comunes para poder obtener la licencia en Colombia.

Requisitos adicionales a personas con discapacidad auditiva

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, existen ciertos requisitos para estas personas en específico. Todo esto se ha hecho bajo la Resolución 20223040030355 del 31 de mayo de 2022 y la Circular externa 20234200000167 del 28 de abril de 2023.

La resolución también dispone que al emitir una licencia de conducción a una persona con pérdida auditiva moderada, moderadamente severa, grave o profunda, se debe incluir una anotación en la casilla de restricciones en el anverso de la licencia.

Bajo este contexto, uno de los aspectos que se considera es de acuerdo a la perdida de capacidad auditiva, se determina la condición que deben cumplir.