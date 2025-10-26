CANAL RCN
Economía

El verdadero costo de financiar un vehículo: esto es lo que pocos calculan antes de comprar

Habitualmente, la atención se centra únicamente en el valor de la cuota mensual y el precio total del vehículo, pero existen otros cargos.


Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
08:50 p. m.
El mercado automotor atraviesa un momento de ajustes, pues aunque la compra de vehículos sigue siendo una de las principales metas para miles de familias, el acceso al crédito se ha vuelto más difícil y costoso.


Las tasas de interés, los requisitos financieros y los gastos adicionales han reducido el número de personas que logran acceder a préstamos para adquirir carro nuevo o usado, impulsando la exploración de otros mecanismos de financiación más flexibles y sostenibles.

Disminuyeron los desembolsos de créditos vehiculares

De acuerdo con el informe mensual publicado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), los desembolsos de créditos vehiculares en el país superaron los $829.000 millones de pesos durante el año 2025.

Sin embargo, el estudio advierte una disminución del 20,4% en el monto total y una caída del 33,8% en el número de operaciones frente al año anterior, un descenso considerable en la financiación para la compra de automóviles.

Pese a la contracción general, el informe muestra un punto de recuperación:

  • Durante el primer semestre de 2025, el origen de créditos creció un 20,8% en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que sugiere una leve mejora en el comportamiento del sector financiero y una mayor disposición de los hogares a buscar opciones para adquirir vehículo propio.

Lo que pocos saben al financiar un vehículo

Para muchas familias, tener un carro sigue siendo un objetivo prioritario, especialmente por la necesidad de movilidad, seguridad y comodidad.


No obstante, el alto costo de los automóviles y las tasas de interés elevadas han convertido este propósito en un desafío económico que pocos pueden asumir sin apoyo financiero.

Los expertos señalan que financiar un vehículo implica asumir más gastos de los que comúnmente se contemplan al momento de la compra.

En los concesionarios, la atención suele centrarse únicamente en el precio final o en el valor de la cuota mensual, pero existen múltiples cargos adicionales que elevan el costo total del crédito.

Entre estos se destacan:

  • La tasa de interés, que puede representar hasta el 40% del valor total pagado.
  • Los seguros exigidos por las entidades financieras, como el seguro de vida del deudor y el seguro todo riesgo.

En conjunto, estos pagos adicionales se convierten en una carga financiera que impacta directamente el bolsillo de los compradores.

¿Cómo aliviar los costos al financiar un vehículo?

En ese contexto, desde Chevyplan señalan que la comprensión del costo real de un crédito es fundamental para evitar sobreendeudamientos y tomar decisiones financieras más informadas.

Reducir o eliminar los intereses, así como planificar la compra con anticipación, puede marcar la diferencia entre cumplir una meta o caer en un ciclo de pagos prolongado y costoso.


Con la inflación y las tasas de interés aún en niveles elevados, cada peso cuenta.

En ChevyPlan creemos que tener un vehículo propio no debe significar una carga financiera. Nuestro modelo de economía colaborativa ofrece una alternativa sin intereses que promueve la planeación y el ahorro responsable, permitiendo a más colombianos cumplir su meta de tener carro sin endeudarse.

