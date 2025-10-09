Los 7 errores más comunes que llevan a que descarten su CV en LinkedIn y cómo evitarlos

En el competitivo mercado laboral actual, un currículum vitae (CV) mal elaborado puede ser descartado en segundos por reclutadores o sistemas automatizados. LinkedIn, la principal plataforma profesional, se ha consolidado como un canal clave para conectar con oportunidades laborales. Sin embargo, ciertos errores comunes pueden hacer que un perfil pase desapercibido.

RELACIONADO DIAN dará importante beneficio a colombianos que comprarán vehículos eléctricos e híbridos

Según expertos y estudios citados por El País y BAE Negocios, hasta el 59 % de los CV contienen fallos que los descalifican de inmediato. A continuación, se presentan los siete errores más frecuentes al presentar un CV en LinkedIn y las estrategias para corregirlos.

Errores que perjudican un CV en LinkedIn

1. Enviar un CV genérico y no personalizado: Uno de los fallos más habituales consiste en utilizar un mismo CV estándar para múltiples postulaciones. Los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) y los reclutadores buscan palabras clave específicas alineadas con la descripción del puesto.

Un documento no adaptado puede ser descartado en menos de 15 segundos. La recomendación es personalizar cada aplicación, integrando términos relevantes de la oferta y resaltando experiencias afines al cargo.

2. Faltas de ortografía y gramática: Los errores tipográficos proyectan una imagen de descuido. Expertos en reclutamiento señalan que más de la mitad de los CV revisados contienen fallos de este tipo. Un documento con errores suele ser eliminado automáticamente, ya que transmite falta de profesionalismo. Se aconseja revisar cuidadosamente el texto y, de ser necesario, apoyarse en correctores ortográficos o herramientas digitales.

3. Incluir información irrelevante o excesiva: Incorporar datos sin relación con el puesto —como experiencias obsoletas o información personal innecesaria— puede restar impacto al CV. Los reclutadores prefieren documentos concisos, de una o dos páginas como máximo, centrados en logros y competencias clave. La calidad de la información es más determinante que la cantidad.

Cómo optimizar un CV para LinkedIn y sistemas ATS

4. Falta de logros cuantificables: Describir únicamente responsabilidades sin demostrar resultados concretos reduce el valor del documento. Ejemplos como “aumenté las ventas en un 20 %” o “reduje costos en un 15 % en seis meses” generan mayor impacto. Los logros medibles evidencian habilidades prácticas y diferencian la candidatura.

5. Formato poco profesional o incompatible con ATS: Un diseño sobrecargado, con gráficos complejos o tipografías poco legibles, puede impedir que el CV sea procesado por sistemas automatizados. Los especialistas recomiendan utilizar formatos sencillos, fuentes estándar y estructuras claras. Asimismo, es clave incorporar palabras clave de la descripción del puesto para mejorar la compatibilidad.

6. Datos de contacto poco profesionales y perfil desactualizado: El uso de correos electrónicos informales o la ausencia de un enlace actualizado a LinkedIn genera desconfianza. De igual manera, la incoherencia entre el CV y el perfil de la plataforma —como fechas o cargos distintos— puede ser motivo de descarte. Es fundamental emplear un correo profesional y mantener ambos documentos alineados y actualizados.

7. No aprovechar el potencial de LinkedIn: Un perfil incompleto o con secciones vacías limita las oportunidades de visibilidad. Dado que la mayoría de los reclutadores verifica la información en esta red, conviene optimizarla con un titular claro, un resumen atractivo y apartados completos de habilidades, certificaciones y recomendaciones. De esta manera, el CV se complementa con una presencia digital sólida.