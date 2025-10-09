CANAL RCN
Economía

Los 7 errores más comunes que llevan a que descarten su CV en LinkedIn y cómo evitarlos

Descubra qué fallos están saboteando sus oportunidades laborales y cómo optimizar su currículum para destacar en LinkedIn.

LinkedIn
FOTO: Freepik

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
03:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el competitivo mercado laboral actual, un currículum vitae (CV) mal elaborado puede ser descartado en segundos por reclutadores o sistemas automatizados. LinkedIn, la principal plataforma profesional, se ha consolidado como un canal clave para conectar con oportunidades laborales. Sin embargo, ciertos errores comunes pueden hacer que un perfil pase desapercibido.

DIAN dará importante beneficio a colombianos que comprarán vehículos eléctricos e híbridos
RELACIONADO

DIAN dará importante beneficio a colombianos que comprarán vehículos eléctricos e híbridos

Según expertos y estudios citados por El País y BAE Negocios, hasta el 59 % de los CV contienen fallos que los descalifican de inmediato. A continuación, se presentan los siete errores más frecuentes al presentar un CV en LinkedIn y las estrategias para corregirlos.

Errores que perjudican un CV en LinkedIn

1. Enviar un CV genérico y no personalizado: Uno de los fallos más habituales consiste en utilizar un mismo CV estándar para múltiples postulaciones. Los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) y los reclutadores buscan palabras clave específicas alineadas con la descripción del puesto.

Un documento no adaptado puede ser descartado en menos de 15 segundos. La recomendación es personalizar cada aplicación, integrando términos relevantes de la oferta y resaltando experiencias afines al cargo.

Así funcionaría la nueva licencia de conducción por puntos: está cerca de ser ley en Colombia
RELACIONADO

Así funcionaría la nueva licencia de conducción por puntos: está cerca de ser ley en Colombia

2. Faltas de ortografía y gramática: Los errores tipográficos proyectan una imagen de descuido. Expertos en reclutamiento señalan que más de la mitad de los CV revisados contienen fallos de este tipo. Un documento con errores suele ser eliminado automáticamente, ya que transmite falta de profesionalismo. Se aconseja revisar cuidadosamente el texto y, de ser necesario, apoyarse en correctores ortográficos o herramientas digitales.

3. Incluir información irrelevante o excesiva: Incorporar datos sin relación con el puesto —como experiencias obsoletas o información personal innecesaria— puede restar impacto al CV. Los reclutadores prefieren documentos concisos, de una o dos páginas como máximo, centrados en logros y competencias clave. La calidad de la información es más determinante que la cantidad.

Cómo optimizar un CV para LinkedIn y sistemas ATS

4. Falta de logros cuantificables: Describir únicamente responsabilidades sin demostrar resultados concretos reduce el valor del documento. Ejemplos como “aumenté las ventas en un 20 %” o “reduje costos en un 15 % en seis meses” generan mayor impacto. Los logros medibles evidencian habilidades prácticas y diferencian la candidatura.

Elon Musk pierde el puesto como el hombre más rico del mundo: ¿quién lo es ahora?
RELACIONADO

Elon Musk pierde el puesto como el hombre más rico del mundo: ¿quién lo es ahora?

5. Formato poco profesional o incompatible con ATS: Un diseño sobrecargado, con gráficos complejos o tipografías poco legibles, puede impedir que el CV sea procesado por sistemas automatizados. Los especialistas recomiendan utilizar formatos sencillos, fuentes estándar y estructuras claras. Asimismo, es clave incorporar palabras clave de la descripción del puesto para mejorar la compatibilidad.

6. Datos de contacto poco profesionales y perfil desactualizado: El uso de correos electrónicos informales o la ausencia de un enlace actualizado a LinkedIn genera desconfianza. De igual manera, la incoherencia entre el CV y el perfil de la plataforma —como fechas o cargos distintos— puede ser motivo de descarte. Es fundamental emplear un correo profesional y mantener ambos documentos alineados y actualizados.

7. No aprovechar el potencial de LinkedIn: Un perfil incompleto o con secciones vacías limita las oportunidades de visibilidad. Dado que la mayoría de los reclutadores verifica la información en esta red, conviene optimizarla con un titular claro, un resumen atractivo y apartados completos de habilidades, certificaciones y recomendaciones. De esta manera, el CV se complementa con una presencia digital sólida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Advierten a trabajadores sobre tiempo de anticipación en el que se deben pedir vacaciones y evitar problemas

Dian

DIAN dará importante beneficio a colombianos que comprarán vehículos eléctricos e híbridos

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador, hoy 9 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo reveló el regaño que 'les pegó' a jugadores de Colombia en entretiempo

El mismo Néstor Lorenzo reveló cómo fue su llamado de atención a los jugadores en el partido contra Venezuela.

Temblor en Colombia

Atento: volvió a reportarse un temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 10 de septiembre de 2025

¿En dónde fue el epicentro del temblor que se sintió ampliamente en Colombia este 10 de septiembre? Esto informó el Servicio Geológico.

Viral

Video viral: mujer celebra su divorcio con banda musical en pleno tribunal

Artistas

Encontraron a una reconocida influencer reportada como desaparecida: su estado es delicado

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos