Consejo de Estado revoca suspensión provisional del alza del salario mínimo

Noticias RCN conoció en primicia que el Consejo de Estado revoca la suspensión provisional del alza del salario mínimo.

“Negar la medida cautelar de suspensión provisional formulada por la parte demandante respecto al decreto que fijó en un 23 % el porcentaje del incremento del salario mínimo para 2026”, se lee en el documento.

¿Por qué se suspendió provisionalmente?

El 12 de febrero, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, con el que el gobierno nacional aumentó el salario mínimo en un 23.7 %, quedando en dos millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte ($ 1.750.905 sin este).

La medida fue provisional mientras se tomaba una decisión a fondo. Además, le ordenó al gobierno que, en un plazo de ocho días, debía expedir un decreto que explicara al detalle por qué tomó la decisión de incrementarlo en ese porcentaje.

Es decir, el alto tribunal no pidió aumentar o reducir el valor, sino que hubiese mayor claridad en torno a los motivos que llevaron al 23.7 %. Por eso, pidió tener en cuenta el IPC, la meta de inflación, la productividad, el PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

La suspensión queda sin efectos

“Estos parámetros legales cumplen función orientadora para analizar economía, empleo y poder adquisitivo, reiterando que ni la ley ni la jurisprudencia ordenan una fórmula matemática obligatoria para el incremento, sino que el Gobierno debe realizar ponderación técnica y motivada de dichos factores”, precisó Consejo de Estado.

El 19 de febrero, seis días después, el gobierno mantuvo este porcentaje con el segundo decreto, en el que incluyó los estudios técnicos y científicos.

Con la decisión reciente, el alto tribunal revocó la suspensión provisional. Es decir, negó la medida cautelar. Cabe recordar que, para cuando se tumbó el alza, los pagos ya hechos en enero no fueron invalidados.