Esta es la app colombiana que permite ganar dinero por chatear con seguidores

En el ecosistema digital, donde la cercanía con el público se ha convertido en el verdadero capital de los creadores de contenido, una innovación colombiana está marcando un nuevo camino.

Se trata de Fünkol, una aplicación que permite a streamers, influencers y profesionales monetizar sus interacciones con sus comunidades a través de mensajes, videollamadas o respuestas personalizadas.

Detrás del proyecto está un equipo de emprendedores colombianos liderados por Luis Londoño, CEO y fundador, quien explica que la idea nació de una necesidad concreta:

Cada contacto entre un streamer y su audiencia puede transformarse en un activo económico tangible. Queremos que los creadores gestionen su tiempo como un recurso estratégico y diversifiquen sus fuentes de ingreso más allá de la publicidad.

¿Cómo funciona app que permite monetizar en redes sociales?

Una vez registrado en la plataforma, cada usuario puede fijar sus propias tarifas para responder mensajes, hacer videollamadas o atender consultas.

La app genera un enlace único que los creadores pueden compartir en sus biografías de Twitch, TikTok, Instagram o cualquier otra red.

Los pagos se gestionan directamente en una billetera digital integrada, lo que facilita el retiro de fondos o el uso de una tarjeta asociada.

RELACIONADO Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones

Otros beneficios de app colombiana para streamers e influencers

Aunque Fünkol nació pensada para streamers, su alcance va mucho más allá. La plataforma también ha empezado a atraer a profesionales y expertos de distintas áreas: psicólogos, médicos, abogados, artistas o programadores que buscan ofrecer atención personalizada de forma segura y rentable.

En ese sentido, la app no solo profesionaliza la relación con los seguidores, sino que abre una vía formal para el intercambio de conocimiento y asesoría en el entorno digital.

Según cifras de Twitch, solo en Colombia hay más de 685.000 usuarios diarios, una comunidad en constante crecimiento que consume contenido en vivo y busca interacción directa con sus creadores favoritos.

En tiempos donde la economía digital crece a pasos agigantados y los modelos de monetización cambian constantemente, Fünkol se presenta como una herramienta de servicio, gestión y sostenibilidad económica para quienes viven de su contenido.