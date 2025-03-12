¿Busca acceder a un crédito? Más de 13.000 colombianos ya se capacitaron gratis con el FNG

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) reportó que, a octubre de 2025, 13.133 colombianos han sido formados en educación económica y financiera a través del programa FNG Garantiza tu Futuro, una estrategia que busca cerrar brechas históricas de acceso al crédito formal en el país.

La iniciativa, que combina formación, acompañamiento territorial y garantías, se consolida como una de las apuestas más grandes del Estado para reducir la exclusión financiera, que aún afecta a 13 millones de personas, según datos de Banca de las Oportunidades (2024).

Un programa que llega a las zonas más excluidas

En solo dos años, FNG Garantiza tu Futuro alcanzó 27 departamentos y 118 municipios, incluidos 72 de categorías 5 y 6, así como zonas PDET y ZOMAC donde el acceso a servicios financieros ha sido limitado por décadas.

El enfoque ha sido claro: llegar primero a las poblaciones más vulnerables. Del total de beneficiarios, el 71% son mujeres, y también han participado jóvenes, micronegocios, personas con historial negativo y comunidades rurales.

Solo en 2025, el programa capacitó a 9.380 colombianos, reforzando su presencia en regiones donde el crédito aún es escaso y difícil de tramitar.

Educación que se convierte en acceso real al crédito

El programa nació para enfrentar tres obstáculos centrales: la falta de información útil, los requisitos complejos para solicitar crédito y la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema financiero. Su metodología incluye talleres prácticos, rutas personalizadas de inclusión crediticia y acompañamiento técnico en territorio.

Los resultados empiezan a reflejar un cambio estructural:

96% de los participantes comprende hoy cómo funciona una garantía y su rol en la aprobación de un crédito.

64% manifestó estar dispuesto a solicitar un crédito formal tras recibir la formación.

Para Jorge Arévalo, vicepresidente comercial (e) del FNG, la estrategia demuestra que la educación financiera debe ir más allá de la teoría:

En Colombia no basta con enseñar finanzas personales; hay que acompañar a las personas hasta la puerta del sistema financiero y asegurar que esa puerta esté abierta. La educación financiera no funciona si no elimina barreras reales de acceso. FNG Garantiza tu Futuro demuestra que cuando formación y garantía se conectan, la inclusión deja de ser un discurso y se convierte en una decisión posible para miles de familias.

La articulación con universidades, alcaldías, fundaciones y cámaras de comercio permitió consolidar un ecosistema robusto: más de 20 convenios y 60 aliados territoriales impulsaron la expansión del programa.

Además, el FNG avanza en la obtención del Sello de Educación Financiera de la Superintendencia Financiera, un paso clave para fortalecer su rigor metodológico.

Las cifras muestran que la inclusión financiera no ocurre sola: hay que ir a los territorios, escuchar, traducir el sistema financiero a un lenguaje cotidiano y demostrar que el crédito también es un derecho económico. El FNG está enviando un mensaje claro: la garantía es una herramienta de equidad, no un privilegio para unos pocos, enfatizó Arévalo.

De cara al próximo año, el FNG planea ampliar la cobertura a nuevos departamentos, robustecer la Cátedra FNG “La llave del sistema financiero” y lanzar módulos digitales sobre ahorro, presupuesto, género, finanzas digitales y preparación para crédito agro. También se proyecta adoptar estándares de medición OCDE y CAF para evaluar cambios reales en decisiones financieras, confianza y uso del crédito.

Con estos avances, el FNG busca consolidar una infraestructura pedagógica que no solo eduque, sino que genere acceso real y sostenible al crédito para miles de colombianos.