MGA, el modelo asegurador que crece en el mundo y desafía al mercado colombiano

El mercado asegurador colombiano continúa mostrando señales de solidez y crecimiento, pero al mismo tiempo enfrenta el desafío de adaptarse a modelos que ya son comunes en otras economías.

Según el más reciente informe de Fasecolda, se proyecta que el sector crezca un 6,5 % en 2026, en un contexto en el que figuras como las Managing General Agents (MGA) ganan protagonismo a nivel global, aunque todavía no cuentan con un marco regulatorio en el país.

Las cifras respaldan el buen momento de la industria. A julio de 2025, las aseguradoras respondieron a sus clientes por $15,3 billones, lo que representó un aumento del 5,7 % frente al mismo periodo de 2024.

¿Qué son las MGA y por qué ganan terreno en Colombia?

De acuerdo con Félix Ricardo Garzón Rojas, especialista en seguros y reaseguros, las MGA son intermediarios con facultades mucho más amplias que las de los corredores tradicionales.

Estas entidades pueden suscribir pólizas, fijar primas, evaluar riesgos en nombre de una aseguradora, administrar siniestros y gestionar procesos operativos que usualmente recaen en las compañías.

En mercados como Estados Unidos o Reino Unido, este modelo permite a las aseguradoras expandirse rápidamente, innovar y atender riesgos complejos sin necesidad de construir toda la infraestructura interna.

En Estados Unidos, las MGA se han convertido en uno de los motores más dinámicos del sector asegurador, al generar miles de millones de dólares en primas y facilitar la experimentación con nuevos productos.

En Lloyd’s of London, existe una figura similar conocida como coverholders, que actúan como un “brazo extendido” de las aseguradoras en mercados específicos.

Oportunidades de las MGA que despiertan interés en Colombia

En el contexto colombiano, la eventual adopción de las MGA podría abrir la puerta al desarrollo de seguros para riesgos emergentes como la ciberseguridad, las energías renovables o la economía digital.

También permitiría atender a pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial y que, en muchos casos, siguen sin una cobertura adecuada.

Además, este modelo podría facilitar la creación de productos a la medida para zonas rurales y poblaciones históricamente excluidas, ampliando la penetración del seguro en regiones con limitada presencia institucional. Al delegar funciones operativas, las aseguradoras podrían reducir costos, agilizar procesos y ofrecer soluciones más personalizadas.

El obstáculo de las MGA en Colombia

Pese a su potencial, la implementación de las MGA enfrenta un límite y es la normativa vigente. En Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia solo reconoce como intermediarios a agentes, agencias y corredores.

Las funciones propias de una MGA (como la suscripción de riesgos, la fijación de primas y la administración de siniestros) están reservadas a las aseguradoras vigiladas y, en principio, no son delegables.

“Esto significa que una entidad que intentara actuar como MGA bajo el modelo internacional estaría operando por fuera del marco jurídico colombiano”, advirtió Garzón.

Por ahora, el país mantiene un esquema tradicional en el que las aseguradoras conservan la responsabilidad central del riesgo, apoyándose en proveedores externos únicamente para labores operativas.