CANAL RCN
Economía

Resultados de El Dorado Tarde del 13 de agosto de 2025: números ganadores

Hoy, 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de El Dorado Tarde en Colombia. Consulta aquí los números ganadores y comprueba tu suerte.

Foto: redes sociales

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
01:28 p. m.
Este miércoles 13 de agosto se llevó a cabo una nueva edición del sorteo del Dorado Tarde, uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos a la transmisión oficial, con la esperanza de que su número fuera el ganador y así llevarse importantes premios.

Resultados del Dorado Tarde hoy miércoles 13 de agosto de 2025

En el sorteo del Dorado Tarde de hoy, el número ganador fue XXXX.

Los resultados oficiales, publicados por la entidad encargada, confirman que este número es el único válido para el pago de premios. Por eso, es fundamental que los jugadores revisen con cuidado su billete o comprobante para validar si han resultado ganadores.

El Dorado Tarde es un juego que se realiza diariamente y que goza de gran acogida en departamentos como Cundinamarca, Tolima y otras regiones del país. Su formato sencillo y la posibilidad de obtener premios con una inversión baja lo han convertido en uno de los sorteos más seguidos por los colombianos.

¿Cómo se juega y cobra el Dorado Tarde?

Para participar en el Dorado Tarde, los jugadores deben adquirir su apuesta en un punto autorizado oa través de canales electrónicos habilitados. Basta con seleccionar un número de cuatro cifras, que será el que compita en el sorteo del día.

En caso de resultar ganador, el premio se puede reclamar presentando el billete original o comprobante electrónico en cualquier punto de venta autorizado. Es importante hacerlo dentro del plazo establecido, ya que los premios tienen una fecha de caducidad.

La transparencia del sorteo está respaldada por la supervisión de las autoridades competentes y la transmisión oficial del mismo, lo que garantiza la confianza de los jugadores.

Recuerde que los juegos de azar deben practicarse con responsabilidad y que solo se permite la participación a mayores de edad.

