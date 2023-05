Mineros de Santander envían propuestas al Gobierno para la Ley Minera

Durante este día fue inaugurada la cumbre minera y lo hizo con un documento que presentaron varios mineros al presidente de la República Gustavo Petro y al Gobierno en general, son 20 puntos y estas organizaciones mineras vienen de Santander.

La presidenta de Asomineros Vetas, Ivonne González indicó:

‘‘Estamos esperando que no se avale con esta presencia la política pública sin habérnosla socializado, sin habernos dado la oportunidad de participar directamente’’.

Esta carta está firmada por compañías mineras, organizaciones y pequeños mineros, son 20 puntos en los que hacen varias peticiones al Gobierno, entre ellas:

‘‘Establecer mecanismos legales para hacer posible la coexistencia minera con el desarrollo de otras actividades agropecuarias, industriales, de generación de energía o de preservación o restauración ambiental.’’

Además, pidieron establecer medidas para la protección legal y física de los mineros, adicional hablaron de las condiciones legales del sector:

‘‘La obligación que tiene el Estado, de impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica en materia minera y de evitar la constitución de un monopolio o el abuso de posición dominante en el mercado minero nacional.’’

También hablan de la transición energética, dicen que es necesario explotar otros minerales como el cobre, el níquel y el zinc.

