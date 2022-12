Función del presidente de Colpensiones es pagar pensiones, no entrometerse en inversión del Gobierno: Minhacienda

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en diálogo con La FM de RCN se refirió a las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien hace unos días señaló que los ahorros de pensión de los ciudadanos podrían ser invertidos en infraestructura.

Ocampo aseguró que esa declaración no tuvo ni pies ni cabeza y que la función de Dussán es solo pagar pensiones y “no tiene por qué entrometerse en los recursos y cómo se utilizan”.

El funcionario también respondió si habrá algún cambio con las pensiones. Dijo que se tendrá un apoyo para las personas mayores que no cuentan con pensión y un cambio en la mezcla del régimen de Colpensiones con los fondos de pensiones. “La ministra de Trabajo está haciendo unas mesas de concertación para ver cuáles son las propuestas en la materia, han contratado unos estudios con la Universidad Nacional (...) hay muchas cosas y estamos trabajando con el DNP para ver qué es viable".

Ocampo además indicó qué no se debería tocar del sistema pensional. “Hay un tema fiscal que tiene dos dimensiones. Una es cómo se manejan los pensionados que obligatoriamente pasan a Colpensiones, el segundo, que es muy importante para el Ministerio de Hacienda, es que los fondos de pensiones son unos de los grandes demandantes de TES entonces ese mercado hay que mantenerlo porque es parte del financiamiento del sector público. Aunque la cantidad de TES del año entrante son menos que este año, de todas maneras, los fondos de pensiones son un importante demandante de TES”.

En cuanto al flujo de cotizaciones de uno a cuatro salarios mínimos que pasen a Colpensiones, eso significaría que más del 92% de los flujos pasen al Estado. El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que "eso tenemos que verlo en las discusiones internas del Gobierno y la concertación que está en curso moderada por la ministra de Trabajo”.



Finalmente, el Ministro de Hacienda dijo que de la reforma pensional no le gusta que "no existe un régimen regular para apoyar a las personas que no tienen derecho pensional, que no han acumulado las semanas necesarias, que no tienen pensión. Tiene que haber un beneficio que es el régimen solidario en materia de ingresos para la vejez no necesariamente pensión".

Añadió que también hay un elemento muy inconveniente y es la mezcla que quedó de la Ley 100 entre Colpensiones con los fondos privados porque compiten, no son complementarios.

Las polémicas declaraciones de Dussán

El presidente de Colpensiones generó polémica luego de señalar que los ahorros de pensión podrían ser invertirlos en infraestructura.

“Podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer. Obras de infraestructura importantes que requerimos en Colombia podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial”, señaló.

El presidente Gustavo Petro salió al paso y a través de Twitter explicó que “no es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana”. Agregó que actualmente los billones de pesos de los fondos de pensiones se han gastado en infraestructura.

“Es en estos años que el ahorro pensional se ha gastado en infraestructura, muchas 4G y sobre todo en TES de financiamiento al Estado. Nosotros queremos que las cotizaciones de los actuales trabajadores financien pensiones y las garanticen”.

El jefe de Estado explicó que actualmente la rentabilidad del ahorro pensional está dependiendo de la tasa de interés pactada por el Estado en TES y por los peajes de vías concesionadas, refiriéndose a los fondos privados, pero además indicó que se mantendrá la forma de inversión del ahorro pensional pero lo que sí cambiará es el destino de esas cotizaciones.

“Una parte de la cotización irá a Colpensiones para garantizar el pago de pensiones y otra parte sí se gana en su vida laboral, más de cuatro salarios mínimos, a los fondos privados de pensiones”.