Minminas anuncia que expedirá decreto para frenar el alza del gas y proteger a los usuarios

A través de un video, conocido por este medio, se confirmó la adopción de un conjunto de acciones urgentes para contener el incremento en el precio del gas en el país.

Minminas anuncia decreto para frenar el alza del gas

El anuncio fue realizado este 3 de diciembre de 2025 por el ministro de Minas, Edwin Palma, quien aseguró que el Gobierno actuará con firmeza para estabilizar el mercado y frenar la especulación.

Palma explicó que ya está en marcha un proyecto de decreto enfocado en asegurar precios estables tanto en el corto como en el mediano plazo.

Según indicó, la prioridad es proteger a los consumidores residenciales, pequeños comercios, transportadores y otras actividades económicas que dependen de este servicio esencial.

“Frente al debate que está abierto a nivel nacional sobre los precios y el suministro del gas natural en el país, queremos enviar un mensaje de tranquilidad. En el sentido de que hay molécula, hay gas y vamos a llegar al mercado esencial, incluyendo el gas natural vehicular. Sin embargo, hemos adoptado un paquete de medidas urgentes dentro de los cuales estamos próximos a publicar un decreto para estabilizar los precios. No vamos a permitir que estas circunstancias lleve a la especulación”, aseguró el ministro.

El jefe de cartera también anticipó que se expedirá una resolución que obligará a que toda nueva oferta de gas nacional se contrate bajo criterios de precio justo y disponibilidad inmediata.

Con ello se busca evitar presiones adicionales sobre la tarifa y cerrar la puerta a comportamientos especulativos dentro del mercado. Palma enfatizó que las decisiones del sector se basarán exclusivamente en datos verificados y no en versiones sin sustento.

Además del decreto y la resolución, el Gobierno puso en marcha un plan compuesto por 20 medidas de impacto inmediato y estructural.

Estas acciones se coordinarán con los actores de la cadena de suministro para garantizar el abastecimiento en todas las regiones del país, responder a la demanda creciente y prevenir prácticas que puedan afectar a consumidores y a la industria.

Para reforzar el control del mercado, el Ministerio convocará a productores y comercializadores, con acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Minminas convocará a gremios para controlar el precio del gas

El objetivo es supervisar el comportamiento del sector, asegurar transparencia en las transacciones y evitar cualquier conducta que distorsione los precios o perjudique a los usuarios.

Palma, finalmente, aseguró que el Gobierno actuará con responsabilidad y determinación para brindar estabilidad y tranquilidad a millones de familias que dependen del gas para sus actividades cotidianas. “Nuestro compromiso es con el interés general y la protección del usuario”, afirmó.