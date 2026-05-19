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Modelo de startup rinoceronte demostraría que crecer con ingresos reales ya es posible en América Latina

Mientras miles de empresas desaparecen antes de cumplir tres años, las startups rinoceronte se posicionan con modelos centrados en rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento real.

Modelo de startup rinoceronte demostraría que crecer con ingresos reales ya es posible en América Latina
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
02:58 p. m.
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El ecosistema de emprendimiento en América Latina atraviesa una transformación impulsada por la necesidad de construir negocios sostenibles en mercados cada vez más complejos.

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Las llamadas startups “rinoceronte” comienzan a cobrar relevancia frente al tradicional modelo unicornio, al priorizar ingresos reales, rentabilidad y estabilidad operativa antes que el crecimiento acelerado financiado únicamente con inversión externa.

La tendencia surge en medio de cifras desafiantes para las empresas de la región. Solo el 45 % de las pequeñas y medianas compañías logra sobrevivir más de dos años y, en Colombia, 75 de cada 100 empresas fracasan antes de llegar a su tercer año, según el Monitor de Desarrollo Territorial.

Ese panorama ha llevado a que muchos emprendimientos busquen modelos más sólidos, capaces de enfrentar las condiciones reales del mercado y alcanzar el punto de equilibrio en menos tiempo.

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El modelo que prioriza sostenibilidad y utilidades en Latam

A diferencia de los llamados unicornios (empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares), las startups rinoceronte se enfocan en operar, vender y generar ingresos sostenibles desde etapas tempranas.

El concepto, acuñado por el inversionista Dave McClure, plantea que estas compañías avanzan con una estrategia más equilibrada, priorizando la escalabilidad práctica y la estabilidad financiera sobre el crecimiento acelerado.

En Colombia, uno de los casos que refleja esta tendencia es el de la fintech Bangk, empresa que nació a finales de 2022 y que dedicó todo 2023 al desarrollo tecnológico y validación de su producto.

Según Marco Gómez, cofundador de la compañía, durante 2024 la empresa logró un crecimiento superior al 1.000 % en ingresos y alcanzó sus primeros tres meses en punto de equilibrio, una señal que confirmó la viabilidad del modelo de negocio.

Para 2025, la fintech reportó un incremento del 52% en facturación, acumuló siete meses en equilibrio financiero y cerró el año con utilidades reales, consolidando así un esquema que se apalanca en sus propios ingresos y no en rondas permanentes de inversión.

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Crecimiento con control financiero: startups rinoceronte

Uno de los factores que ha permitido consolidar este tipo de compañías es la capacidad de controlar los gastos mientras aumentan los ingresos.

Durante el primer trimestre de 2026, Bangk registró un crecimiento del 25% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el incremento de sus egresos fue apenas del 6%.

Ese manejo eficiente de caja se ha convertido en una de las principales diferencias frente a modelos empresariales que suelen tardar hasta siete años en generar utilidades.

La fintech también ha fortalecido su presencia en el mercado de créditos de vehículo, gestionando solicitudes por más de $65.700 millones de la mano de aliados como Sura Alternativas de Crédito.

Además del crecimiento financiero, la empresa asegura haber ayudado a miles de familias a ahorrar más de $100.000 millones en intereses de créditos, gracias a un modelo basado en intermediación y asesoría financiera.

“Bangk representa el espíritu del rinoceronte porque no buscamos parecer grandes, buscamos ser sólidos.

El funcionamiento de Bangk se basa en conectar servicios de compra de cartera, seguros y ahorro financiero, generando relaciones de largo plazo con los usuarios.

La empresa no asume directamente el riesgo crediticio, lo que le permite operar con una infraestructura comercial más liviana y escalar de manera eficiente tanto para las entidades financieras como para los consumidores.

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