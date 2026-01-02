Venta de motocicletas aumentó casi en un 35% en el país durante 2025

La cifra de motocicletas en Colombia continúa en constante aumento, consolidando a este medio de transporte como uno de los pilares de la movilidad en el país. Lejos de ser una tendencia pasajera, el crecimiento del parque motociclista responde a factores económicos, sociales y laborales que han impulsado la demanda en distintas regiones. Así lo confirma el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, en conjunto con Fenalco, que evidencia un cierre de año histórico para el sector.

De acuerdo con el reporte, el mercado nacional cerró el año con más de 1,1 millones de motocicletas nuevas registradas, una cifra que no solo refleja la preferencia de los colombianos por este tipo de vehículo, sino también su papel clave en actividades productivas, de transporte y de generación de ingresos. La motocicleta se ha convertido, para miles de familias, en una herramienta esencial para el trabajo diario y la movilidad eficiente.

Crecimiento sostenido del mercado de motocicletas en Colombia

De enero a diciembre de 2025, el registro de motocicletas nuevas en el país presentó un crecimiento del 34,94 % en comparación al total del 2024. Este aumento significativo reafirma la relevancia del sector dentro de la estructura económica y social, especialmente en un contexto donde el acceso a otros medios de transporte resulta cada vez más costoso.

El informe destaca que el dinamismo del mercado se explica, en gran parte, por la versatilidad y el bajo costo operativo de las motocicletas frente a otros vehículos. Además, en ciudades intermedias y zonas rurales, la moto sigue siendo el principal medio de desplazamiento, facilitando el acceso a oportunidades laborales, educativas y comerciales.

RELACIONADO Alcalde Galán asegura que si el Gobierno garantiza dinero no subirá pasaje de Transmilenio

El crecimiento también ha tenido un impacto directo en la cadena productiva, desde la industria de ensamblaje y comercialización hasta los servicios de mantenimiento, repuestos y financiación, generando miles de empleos directos e indirectos en todo el país.

Las marcas que lideraron las ventas durante el año

En cuanto al comportamiento por marcas, el informe de la ANDI y Fenalco revela un liderazgo claro en el mercado. Bajaj se consolidó como la marca más vendida en Colombia, al pasar de 125.406 unidades en 2024 a 180.572 motocicletas en 2025, un crecimiento que la posiciona en el primer lugar del ranking nacional.

En el segundo puesto se ubicó AKT, que cerró el año con 175.555 unidades registradas, manteniendo una presencia sólida en diferentes segmentos del mercado. Por su parte, Yamaha ocupó el tercer lugar, con 167.512 motocicletas, confirmando su fortaleza y reconocimiento entre los consumidores colombianos.

Estas cifras reflejan no solo la competencia entre marcas, sino también la diversidad de la oferta disponible para los usuarios, que encuentran opciones adaptadas a distintas necesidades y presupuestos.

El crecimiento sostenido del parque motociclista plantea, no obstante, nuevos retos para las autoridades en materia de seguridad vial, infraestructura y regulación. Mientras tanto, el sector continúa consolidándose como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional, con una proyección que sugiere que la motocicleta seguirá ganando protagonismo en la movilidad colombiana.