CANAL RCN
Economía

Freno a ciclistas con práctica muy común en las vías: esta es la dura multa que les aplica

Esta práctica es sancionada fuertemente por la ley colombiana.

Ciclorruta
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

enero 16 de 2026
11:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pesar de la creciente infraestructura de ciclorrutas en el país, persiste la práctica riesgosa de utilizar los puentes diseñados para peatones como extensiones de la vía vehicular. Según el Código Nacional de Tránsito, los puentes peatonales son zonas de seguridad exclusivas para quienes se desplazan a pie.

La normativa establece que cuando un ciclista necesita utilizar esta infraestructura para cruzar una avenida o conectar con otra vía, debe descender de su vehículo y transitarlo de forma manual.

Motos ruidosas en Colombia serán multadas fuertemente en 2026: este es el valor
RELACIONADO

Motos ruidosas en Colombia serán multadas fuertemente en 2026: este es el valor

Al pedalear sobre el puente, el ciclista pierde su prioridad y se convierte en un infractor que pone en peligro a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida que utilizan estos pasos.

Freno a ciclistas por esta práctica con dura multa

Con la actualización de las tarifas de infracciones para el año 2026, basadas en la Unidad de Valor Básico (UVB), las sanciones económicas han visto un ajuste significativo. Transitar por lugares no autorizados —incluyendo puentes, aceras y plazas— se clasifica generalmente como una infracción tipo A.

  • Valor de la multa: Para este 2026, la multa por esta conducta se sitúa en aproximadamente $168.900 pesos (sujeto a variaciones según el municipio y la actualización exacta del salario diario).
  • Inmovilización: En casos de reincidencia o si la conducta pone en riesgo inminente a terceros, las autoridades tienen la facultad de inmovilizar la bicicleta, lo cual genera costos adicionales por concepto de patios y grúas.
Multa por transitar en el día sin carro y sin moto en Bogotá subió en 2026: esto pagarán los infractores
RELACIONADO

Multa por transitar en el día sin carro y sin moto en Bogotá subió en 2026: esto pagarán los infractores

Durante las primeras semanas de enero, los "Agentes de Tránsito Civiles" han estado presentes en puntos críticos de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Aunque se han emitido comparendos educativos, la directriz es clara: tolerancia cero para quienes insistan en pedalear entre la multitud.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Ministerio de Trabajo aclara si pueden despedir trabajadores por el alza del salario mínimo

Educación

¿Crisis en colegios privados? Más de 30 instituciones cerraron en 2025 solo en Bogotá

Dian

DIAN abre vacantes de empleo para este inicio de 2026 con salarios de hasta 12 de millones

Otras Noticias

EPS

¿Qué tanta responsabilidad tiene el Gobierno en el deterioro del sistema de salud?

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, el exministro de Salud advirtió la llegada de una crisis que avanza de forma silenciosa.

Ministerio de Hacienda

“No es con amenazas”: gobernador de Antioquia sobre acciones jurídicas que tomará el Gobierno por negarse a acatar la emergencia económica

Junto a él, 16 gobernadores informaron que no planean acatar el decreto que revive algunos impuestos de la última reforma tributaria, hundida en el Congreso.

Artistas

Dolor profundo: murió estrella de la música tras batallar contra una enfermedad compleja

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala 'sacó pecho' por cómo hablaba Yeison Jiménez de él

Luis Fernando Muriel

Luis Muriel, duda para la vuelta de la Superliga por curiosa razón