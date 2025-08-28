CANAL RCN
Economía

¿Lo pueden multar por vidrios polarizados? Esto dice la ley en Colombia

Las multas por vidrios polarizados en Colombia generan dudas entre conductores, pero la ley establece un requisito clave que pocos conocen.

¿Lo pueden multar por vidrios polarizados? Esto dice la ley en Colombia
Foto: Secretaria Movilidad y Freepik

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los vidrios polarizados son comunes en los vehículos que circulan por Colombia. Algunos conductores los usan por seguridad, otros para tener mayor privacidad.

Multas a motos con calcomanías en Colombia: cuándo aplica y precio de la infracción
RELACIONADO

Multas a motos con calcomanías en Colombia: cuándo aplica y precio de la infracción

Sin embargo, su uso está regulado por el Código Nacional de Tránsito, y exceder los límites permitidos puede traer sanciones económicas.

De acuerdo con la ley, la multa por vidrios polarizados sin autorización equivale a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), es decir, alrededor de $379.600 en 2025.

¿Cuándo aplican multas por vidrios polarizados?

El artículo 131 de la Ley 769 de 2002 es claro, el cual explica que se impondrá multa a quienes conduzcan un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos sin portar el permiso respectivo o cuando excedan los límites de oscurecimiento definidos por la normatividad.

Confirmado: motos y carros alterados ya no podrán circular en este lugar de Colombia
RELACIONADO

Confirmado: motos y carros alterados ya no podrán circular en este lugar de Colombia

Estos son los niveles permitidos de transmisión de luz:

  • Parabrisas y ventanas delanteras: mínimo 70%.
  • Vidrios laterales traseros: mínimo 55%.
  • Vidrios cuartos traseros y quinta puerta: mínimo 14%.

Si el vehículo viene de fábrica con vidrios oscuros, el propietario debe portar un certificado expedido por el concesionario o un laboratorio homologado que lo avale.

La forma legal de imponer la multa por vidrios polarizados

La Corte Constitucional estableció que este tipo de sanción no puede imponerse “a ojo” del agente de tránsito.

Y es que para garantizar el derecho al debido proceso, cualquier comparendo debe estar sustentado en una medición técnica realizada con equipos homologados y calibrados, como un fotómetro o luxómetro.

Nuevo reglamento para motos en Colombia ya no regirá en 2025, Gobierno fijó nueva fecha
RELACIONADO

Nuevo reglamento para motos en Colombia ya no regirá en 2025, Gobierno fijó nueva fecha

Esto significa que, si un conductor es detenido por tener vidrios polarizados, la multa solo será válida si la autoridad demuestra con equipos certificados que se sobrepasó el límite permitido.

La Corte Constitucional de Colombia, en múltiples sentencias, ha ratificado que el debido proceso administrativo, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida

Boyacá

Confirmado: motos y carros alterados ya no podrán circular en este lugar de Colombia

Dólar

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

Otras Noticias

Cundinamarca

¿Quién es la persona que está cerca de Valeria Afanador en el video de su desaparición?

En un video conocido en exclusiva por Noticias RCN se ve cómo la niña sale del colegio. A pocos metros de ella hay una persona que estaría siendo investigada.

Champions League

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen sus rivales en Champions League: habrá duelos de infarto

Este jueves, el equipo bávaro conoció sus nuevos rivales para la temporada 2025/26 de Champions.

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes

Ecuador

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo

Estéreo Picnic

El cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: conozca aquí los artistas y los precios