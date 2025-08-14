CANAL RCN
Economía

Nequi explicó cómo descargar certificados de sus productos en 2025: paso a paso

La plataforma detalló el proceso para solicitar y descargar certificados como extractos, referencias bancarias o reportes de costos, de forma rápida y segura.

Nequi- productos-certificados
Foto: edición

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
07:07 a. m.
Si eres usuario de Nequi y necesitas un certificado bancario, un extracto o un documento tributario, la plataforma ofrece una manera rápida y segura de obtenerlos.

Con unos simples pasos, puedes tener toda la información que requieres directamente en tu correo electrónico, manteniendo el control de tu plata y tus productos financieros.

¿Qué certificados puedes pedir en Nequi?

Nequi permite solicitar diferentes documentos que pueden ser útiles para trámites bancarios, declaraciones de renta o seguimiento de tus productos. Entre ellos se encuentran:

  • Referencia o certificado bancario
  • Extractos o estados de cuenta
  • Certificado de retención en la fuente para tu declaración de renta
  • Reporte de costos totales
  • Certificado de créditos con detalles como paz y salvo o estado del producto.

Como explica la plataforma, “estos documentos son generados de manera segura y enviados únicamente al correo registrado en tu cuenta, protegiendo así tu información”.

Pasos para solicitar un certificado en Nequi

Puedes pedir tus certificados desde la app o directamente en la página web. Si lo haces desde la web, sigue este proceso:

  1. Ingresa a nequi.co y pulsa en Entrar.
  2. Escribe tu número de celular, tu clave de 4 dígitos y la clave dinámica que encontrarás siguiendo las instrucciones de la página.
  3. Dirígete a la opción Certificados y selecciona el documento que necesites.
  • En extractos, elige mes y año (disponible 10 días después de finalizar el mes).
  • En certificado bancario, descarga la referencia de tu cuenta.
  • En retención en la fuente, selecciona el año tributario.
  • En reporte de costos totales, revisa los pagos por servicios asociados.
  • En certificado de créditos, consulta el estado de tu obligación.
  • Pulsa Enviar y recibirás un mensaje de confirmación.
  • Revisa tu correo y abre el archivo con tu número de identificación como clave.

Por seguridad, Nequi cierra la sesión si detecta más de 5 minutos de inactividad y solo permite solicitar un documento cada 30 segundos. Antes de iniciar el trámite, verifica que tu correo esté actualizado para evitar inconvenientes.

