Nequi explicó cómo descargar certificados de sus productos en 2025: paso a paso
La plataforma detalló el proceso para solicitar y descargar certificados como extractos, referencias bancarias o reportes de costos, de forma rápida y segura.
Noticias RCN
07:07 a. m.
Si eres usuario de Nequi y necesitas un certificado bancario, un extracto o un documento tributario, la plataforma ofrece una manera rápida y segura de obtenerlos.
Con unos simples pasos, puedes tener toda la información que requieres directamente en tu correo electrónico, manteniendo el control de tu plata y tus productos financieros.
¿Qué certificados puedes pedir en Nequi?
Nequi permite solicitar diferentes documentos que pueden ser útiles para trámites bancarios, declaraciones de renta o seguimiento de tus productos. Entre ellos se encuentran:
- Referencia o certificado bancario
- Extractos o estados de cuenta
- Certificado de retención en la fuente para tu declaración de renta
- Reporte de costos totales
- Certificado de créditos con detalles como paz y salvo o estado del producto.
Como explica la plataforma, “estos documentos son generados de manera segura y enviados únicamente al correo registrado en tu cuenta, protegiendo así tu información”.
Pasos para solicitar un certificado en Nequi
Puedes pedir tus certificados desde la app o directamente en la página web. Si lo haces desde la web, sigue este proceso:
- Ingresa a nequi.co y pulsa en Entrar.
- Escribe tu número de celular, tu clave de 4 dígitos y la clave dinámica que encontrarás siguiendo las instrucciones de la página.
- Dirígete a la opción Certificados y selecciona el documento que necesites.
- En extractos, elige mes y año (disponible 10 días después de finalizar el mes).
- En certificado bancario, descarga la referencia de tu cuenta.
- En retención en la fuente, selecciona el año tributario.
- En reporte de costos totales, revisa los pagos por servicios asociados.
- En certificado de créditos, consulta el estado de tu obligación.
- Pulsa Enviar y recibirás un mensaje de confirmación.
- Revisa tu correo y abre el archivo con tu número de identificación como clave.
Por seguridad, Nequi cierra la sesión si detecta más de 5 minutos de inactividad y solo permite solicitar un documento cada 30 segundos. Antes de iniciar el trámite, verifica que tu correo esté actualizado para evitar inconvenientes.