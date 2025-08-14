Nequi explicó cómo descargar certificados de sus productos en 2025: paso a paso

Si eres usuario de Nequi y necesitas un certificado bancario, un extracto o un documento tributario, la plataforma ofrece una manera rápida y segura de obtenerlos.

Con unos simples pasos, puedes tener toda la información que requieres directamente en tu correo electrónico, manteniendo el control de tu plata y tus productos financieros.

¿Qué certificados puedes pedir en Nequi?

Nequi permite solicitar diferentes documentos que pueden ser útiles para trámites bancarios, declaraciones de renta o seguimiento de tus productos. Entre ellos se encuentran:

RELACIONADO La postura de Nequi si recibe una transferencia por error y no la regresa

Referencia o certificado bancario

Extractos o estados de cuenta

Certificado de retención en la fuente para tu declaración de renta

Reporte de costos totales

Certificado de créditos con detalles como paz y salvo o estado del producto.

Como explica la plataforma, “estos documentos son generados de manera segura y enviados únicamente al correo registrado en tu cuenta, protegiendo así tu información”.

Pasos para solicitar un certificado en Nequi

Puedes pedir tus certificados desde la app o directamente en la página web. Si lo haces desde la web, sigue este proceso:

Ingresa a nequi.co y pulsa en Entrar. Escribe tu número de celular, tu clave de 4 dígitos y la clave dinámica que encontrarás siguiendo las instrucciones de la página. Dirígete a la opción Certificados y selecciona el documento que necesites.

En extractos, elige mes y año (disponible 10 días después de finalizar el mes).

En certificado bancario, descarga la referencia de tu cuenta.

En retención en la fuente, selecciona el año tributario.

En reporte de costos totales, revisa los pagos por servicios asociados.

En certificado de créditos, consulta el estado de tu obligación.

Pulsa Enviar y recibirás un mensaje de confirmación.

Revisa tu correo y abre el archivo con tu número de identificación como clave.

Por seguridad, Nequi cierra la sesión si detecta más de 5 minutos de inactividad y solo permite solicitar un documento cada 30 segundos. Antes de iniciar el trámite, verifica que tu correo esté actualizado para evitar inconvenientes.