Exministros de Hacienda rechazan las inversiones forzosas del gobierno Petro

Seis exministros de Hacienda de distintos gobiernos expresaron su rechazo a la decisión del presidente Gustavo Petro de implementar inversiones forzosas para atender la emergencia económica, una medida que podría afectar los ahorros de más de 38 millones de colombianos.

A través de una carta dirigida al gobierno, los exfuncionarios argumentaron la inconveniencia de decretar las inversiones forzosas, señalando que esta política "encarece la tasa de interés, reduce la disponibilidad de recursos y termina perjudicando a quien más necesita financiamiento".

Los exministros representan distintas administraciones, lo que evidencia un consenso técnico sobre los riesgos de la medida.

Centros de pensamiento y expertos alertan sobre riesgos

Los centros de pensamiento del país coinciden en que la iniciativa no traerá beneficios a la economía. Según sus análisis, "en el momento que se hace una inversión forzosa se está diciendo no, esos depósitos de nosotros, de nuestro ahorro, se van a utilizar para otras cosas, cuyo retorno social ignoramos y que en el pasado nos mostró que no permitía que se usaran de la manera más eficiente las formas de crecer que tienen las personas".

Los expertos califican la propuesta como "una mala idea, es una política en desuso a nivel internacional, a nivel global".

El gremio bancario advierte impacto en ahorradores

El gremio bancario también alertó sobre las consecuencias de implementar este mecanismo. Desde el sector financiero advirtieron que "no es un castigo a los bancos, es a los ahorradores.

Un porcentaje de los ahorros de los depósitos de los colombianos ya no van a estar manejados por los bancos y prestados con los criterios de eficiencia de los bancos, sino que van a estar manejados por el gobierno".

Este mecanismo de inversiones forzosas sería incorporado en los decretos de emergencia económica que prepara el Gobierno Nacional.

La medida implicaría que una porción de los recursos depositados por los ciudadanos en el sistema financiero sería dirigida obligatoriamente hacia sectores o proyectos determinados por el gobierno, quitando autonomía a las entidades bancarias en la administración de estos recursos.

La discusión sobre las inversiones forzosas se suma a los debates económicos que enfrenta la administración Petro en medio de la necesidad de recursos para atender situaciones de emergencia.

Sin embargo, el rechazo unánime de exministros de diferentes corrientes políticas, centros de pensamiento y el sector financiero pone en evidencia las preocupaciones técnicas sobre el impacto de esta política en el ahorro y el crédito de los colombianos.